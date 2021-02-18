"Ростелеком" назвал причину расследования против бывшего менеджера
15:27 18.02.2021 (обновлено: 15:37 18.02.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытие первого флагманского салона связи "Ростелекома" в Москве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Следственные действия в отношении бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Андрей Левакова связаны с выявленными в 2020 году злоупотреблениями в сфере закупок, компания предоставляет следствию всю необходимую информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что за взятку задержан бывший топ-менеджер "Ростелекома" Андрей Леваков. В Басманном суде Москвы зарегистрировано ходатайство о его аресте по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В "Ростелекоме" сообщали, что Леваков не работает в компании с 30 марта 2020 года.
"Следственные мероприятия проводятся по фактам злоупотреблений в сфере закупок, выявленным в 2020 году в ходе последовательной антикоррупционной работы внутри компании. Правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация. В интересах следствия другие подробности не раскрываются", - сказали в пресс-службе "Ростелекома".
Леваков работал в "Ростелекоме" заместителем директора макрорегионального филиала "Центр" – техническим директором.
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