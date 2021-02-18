https://ria.ru/20210218/rostelekom-1598031918.html

"Ростелеком" назвал причину расследования против бывшего менеджера

"Ростелеком" назвал причину расследования против бывшего менеджера

Следственные действия в отношении бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Андрей Левакова связаны с выявленными в 2020 году злоупотреблениями в сфере закупок,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:27

2021-02-18T15:27

2021-02-18T15:37

ростелеком

происшествия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Следственные действия в отношении бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Андрей Левакова связаны с выявленными в 2020 году злоупотреблениями в сфере закупок, компания предоставляет следствию всю необходимую информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что за взятку задержан бывший топ-менеджер "Ростелекома" Андрей Леваков. В Басманном суде Москвы зарегистрировано ходатайство о его аресте по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В "Ростелекоме" сообщали, что Леваков не работает в компании с 30 марта 2020 года.Леваков работал в "Ростелекоме" заместителем директора макрорегионального филиала "Центр" – техническим директором.

https://ria.ru/20201102/afera-1582618055.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростелеком, происшествия