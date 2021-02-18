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"У нас был роман — в переносном смысле": Укупник о работе с Пугачевой
"У нас был роман — в переносном смысле": Укупник о работе с Пугачевой
Певец и композитор Аркадий Укупник в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым вспоминал о знакомстве с Аллой Пугачевой и работе с... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:09
2021-02-18T13:09
2021-02-18T13:09
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Певец и композитор Аркадий Укупник в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым вспоминал о знакомстве с Аллой Пугачевой и работе с ней. Их первая встреча произошла в начале 1990-х годов на съемках клипа на песню композитора "Ну почему?". Видео тогда режиссировала примадонна, а исполнительницей была ее дочь – Кристина Орбакайте. Укупник сначала боялся начать разговор с главной звездой страны, но потом решился и обратился к ней. Несмотря на резкость артистки, Аркадий Укупник позже стал вхож в ее дом. Он показывал и обсуждал с певицей какие-то свои композиции, а потом стал участником концертной программы "Рождественские встречи", которую проводила Алла Пугачева. Так, по словам композитора, он и попал на эстраду.Он добавил, что этот творческий "роман" продолжается всю его жизнь, даже после того, как их дороги разошлись. По словам музыканта, он до сих пор находится с Аллой Пугачевой в диалоге. "Это отбросить нельзя. Это моя жизнь", – пояснил музыкант.
https://ria.ru/20210119/pugacheva-1593613806.html
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музыка, россия, борис корчевников, кристина орбакайте, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, аркадий укупник , алла пугачева
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости
. Певец и композитор Аркадий Укупник в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым вспоминал
о знакомстве с Аллой Пугачевой и работе с ней.
Их первая встреча произошла в начале 1990-х годов на съемках клипа на песню композитора "Ну почему?". Видео тогда режиссировала примадонна, а исполнительницей была ее дочь – Кристина Орбакайте. Укупник сначала боялся начать разговор с главной звездой страны, но потом решился и обратился к ней.
"Мальчик, тебя здесь много", – сказала она тогда", – вспоминал музыкант.
Несмотря на резкость артистки, Аркадий Укупник позже стал вхож в ее дом. Он показывал и обсуждал с певицей какие-то свои композиции, а потом стал участником концертной программы "Рождественские встречи", которую проводила Алла Пугачева. Так, по словам композитора, он и попал на эстраду.
"У нас был роман с Пугачевой – в переносном смысле", – описал совместную работу с артисткой Укупник.
Он добавил, что этот творческий "роман" продолжается всю его жизнь, даже после того, как их дороги разошлись. По словам музыканта, он до сих пор находится с Аллой Пугачевой в диалоге. "Это отбросить нельзя. Это моя жизнь", – пояснил музыкант.