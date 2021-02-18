https://ria.ru/20210218/roman-1597979969.html

"У нас был роман — в переносном смысле": Укупник о работе с Пугачевой

"У нас был роман — в переносном смысле": Укупник о работе с Пугачевой

Певец и композитор Аркадий Укупник в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым вспоминал о знакомстве с Аллой Пугачевой и работе с... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:09

2021-02-18T13:09

2021-02-18T13:09

музыка

россия

борис корчевников

кристина орбакайте

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

аркадий укупник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586471996_0:111:3041:1822_1920x0_80_0_0_a388bb069664fe118d35c8ca30339872.jpg

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Певец и композитор Аркадий Укупник в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым вспоминал о знакомстве с Аллой Пугачевой и работе с ней. Их первая встреча произошла в начале 1990-х годов на съемках клипа на песню композитора "Ну почему?". Видео тогда режиссировала примадонна, а исполнительницей была ее дочь – Кристина Орбакайте. Укупник сначала боялся начать разговор с главной звездой страны, но потом решился и обратился к ней. Несмотря на резкость артистки, Аркадий Укупник позже стал вхож в ее дом. Он показывал и обсуждал с певицей какие-то свои композиции, а потом стал участником концертной программы "Рождественские встречи", которую проводила Алла Пугачева. Так, по словам композитора, он и попал на эстраду.Он добавил, что этот творческий "роман" продолжается всю его жизнь, даже после того, как их дороги разошлись. По словам музыканта, он до сих пор находится с Аллой Пугачевой в диалоге. "Это отбросить нельзя. Это моя жизнь", – пояснил музыкант.

https://ria.ru/20210119/pugacheva-1593613806.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, россия, борис корчевников, кристина орбакайте, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, аркадий укупник , алла пугачева