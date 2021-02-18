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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210218/roboty-1598064141.html
Производство промышленных роботов в Китае в 2020 году выросло на 19,1%
Производство промышленных роботов в Китае в 2020 году выросло на 19,1%
Объем производства промышленных роботов в Китае по итогам 2020 года увеличился на 19,1% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:44
2021-02-18T17:44
россия-китай: главное
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 18 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Объем производства промышленных роботов в Китае по итогам 2020 года увеличился на 19,1% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные.Как сообщили в министерстве промышленности и информатизации КНР (МПИ), рост объемов производства свидетельствует об улучшении рыночного спроса и ускорении интеллектуальной модернизации предприятий.Согласно статистике ведомства, операционный доход крупных производителей промышленных роботов Китая за прошлый год вырос на 6% по сравнению с 2019 годом.Между тем на рынке роботов для сферы услуг были зафиксированы выдающиеся результаты: операционный доход крупных предприятий данной отрасли достиг 10,31 миллиарда юаней (около 1,6 миллиарда долларов), что на 31,3% больше, чем в 2019 году.Китай стремится к модернизации трудоемкого производственного сектора путем технологических инноваций, чтобы справиться с вызовами, связанными с сокращением трудоспособного населения и повышением себестоимости рабочей силы.
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китай, технологии, экономика

Производство промышленных роботов в Китае в 2020 году выросло на 19,1%

17:44 18.02.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло Всемирная конференция робототехники в Пекине, Китай. 15 августа 2018
 Всемирная конференция робототехники в Пекине, Китай. 15 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Объем производства промышленных роботов в Китае по итогам 2020 года увеличился на 19,1% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные.
Как сообщили в министерстве промышленности и информатизации КНР (МПИ), рост объемов производства свидетельствует об улучшении рыночного спроса и ускорении интеллектуальной модернизации предприятий.
Согласно статистике ведомства, операционный доход крупных производителей промышленных роботов Китая за прошлый год вырос на 6% по сравнению с 2019 годом.
Между тем на рынке роботов для сферы услуг были зафиксированы выдающиеся результаты: операционный доход крупных предприятий данной отрасли достиг 10,31 миллиарда юаней (около 1,6 миллиарда долларов), что на 31,3% больше, чем в 2019 году.
Китай стремится к модернизации трудоемкого производственного сектора путем технологических инноваций, чтобы справиться с вызовами, связанными с сокращением трудоспособного населения и повышением себестоимости рабочей силы.
Гэн Шуан в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 13:00Россия-Китай: Главное
Китай призвал миротворческие силы ООН поддержать борьбу с пандемией
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологииЭкономика
 
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