https://ria.ru/20210218/roboty-1598064141.html
Производство промышленных роботов в Китае в 2020 году выросло на 19,1%
Производство промышленных роботов в Китае в 2020 году выросло на 19,1%
Объем производства промышленных роботов в Китае по итогам 2020 года увеличился на 19,1% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:44
2021-02-18T17:44
2021-02-18T17:44
россия-китай: главное
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 18 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Объем производства промышленных роботов в Китае по итогам 2020 года увеличился на 19,1% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные.Как сообщили в министерстве промышленности и информатизации КНР (МПИ), рост объемов производства свидетельствует об улучшении рыночного спроса и ускорении интеллектуальной модернизации предприятий.Согласно статистике ведомства, операционный доход крупных производителей промышленных роботов Китая за прошлый год вырос на 6% по сравнению с 2019 годом.Между тем на рынке роботов для сферы услуг были зафиксированы выдающиеся результаты: операционный доход крупных предприятий данной отрасли достиг 10,31 миллиарда юаней (около 1,6 миллиарда долларов), что на 31,3% больше, чем в 2019 году.Китай стремится к модернизации трудоемкого производственного сектора путем технологических инноваций, чтобы справиться с вызовами, связанными с сокращением трудоспособного населения и повышением себестоимости рабочей силы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, технологии, экономика
МОСКВА, 18 фев — Проект "Россия-Китай: Главное".
Объем производства промышленных роботов в Китае
по итогам 2020 года увеличился на 19,1% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные.
Как сообщили в министерстве промышленности и информатизации КНР (МПИ), рост объемов производства свидетельствует об улучшении рыночного спроса и ускорении интеллектуальной модернизации предприятий.
Согласно статистике ведомства, операционный доход крупных производителей промышленных роботов Китая за прошлый год вырос на 6% по сравнению с 2019 годом.
Между тем на рынке роботов для сферы услуг были зафиксированы выдающиеся результаты: операционный доход крупных предприятий данной отрасли достиг 10,31 миллиарда юаней (около 1,6 миллиарда долларов), что на 31,3% больше, чем в 2019 году.
Китай стремится к модернизации трудоемкого производственного сектора путем технологических инноваций, чтобы справиться с вызовами, связанными с сокращением трудоспособного населения и повышением себестоимости рабочей силы.