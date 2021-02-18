https://ria.ru/20210218/roboty-1598064141.html

Производство промышленных роботов в Китае в 2020 году выросло на 19,1%

Производство промышленных роботов в Китае в 2020 году выросло на 19,1%

Объем производства промышленных роботов в Китае по итогам 2020 года увеличился на 19,1% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:44

2021-02-18T17:44

2021-02-18T17:44

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технологии

экономика

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МОСКВА, 18 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Объем производства промышленных роботов в Китае по итогам 2020 года увеличился на 19,1% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные.Как сообщили в министерстве промышленности и информатизации КНР (МПИ), рост объемов производства свидетельствует об улучшении рыночного спроса и ускорении интеллектуальной модернизации предприятий.Согласно статистике ведомства, операционный доход крупных производителей промышленных роботов Китая за прошлый год вырос на 6% по сравнению с 2019 годом.Между тем на рынке роботов для сферы услуг были зафиксированы выдающиеся результаты: операционный доход крупных предприятий данной отрасли достиг 10,31 миллиарда юаней (около 1,6 миллиарда долларов), что на 31,3% больше, чем в 2019 году.Китай стремится к модернизации трудоемкого производственного сектора путем технологических инноваций, чтобы справиться с вызовами, связанными с сокращением трудоспособного населения и повышением себестоимости рабочей силы.

https://ria.ru/20210217/pandemiya-1597825504.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии, экономика