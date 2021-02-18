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"Должна пережить "Протон". Назван срок эксплуатации ракет "Ангара"
"Должна пережить "Протон". Назван срок эксплуатации ракет "Ангара"
Россия планирует использовать ракеты "Ангара" дольше, чем носители "Протон", которые эксплуатируются 55 лет и будут выведены из эксплуатации через пять лет,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:32
2021-02-18T10:32
хочу стать космонавтом
россия
алексей варочко
протон-м
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Россия планирует использовать ракеты "Ангара" дольше, чем носители "Протон", которые эксплуатируются 55 лет и будут выведены из эксплуатации через пять лет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева (производитель "Ангары" и "Протонов") Алексей Варочко.С начала эксплуатации ракет "Протон" в 1965 году было осуществлено 424 пуска, из них 110 пусков модернизированной ракеты "Протон-М". Как сообщалось, эксплуатацию ракет планируется прекратить к 2026 году.Пока были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов. В настоящее время продолжаются летные испытания семейства ракет."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
«Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru.
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россия, алексей варочко, протон-м, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета)

"Должна пережить "Протон". Назван срок эксплуатации ракет "Ангара"

10:32 18.02.2021
 
© Фото : Роскосмос/Ekaterina SmolaПуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса Ангара-А5 с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : Роскосмос/Ekaterina Smola
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Россия планирует использовать ракеты "Ангара" дольше, чем носители "Протон", которые эксплуатируются 55 лет и будут выведены из эксплуатации через пять лет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева (производитель "Ангары" и "Протонов") Алексей Варочко.
"По общему сроку эксплуатации она должна пережить "Протон", - сказал он о будущем "Ангары".
С начала эксплуатации ракет "Протон" в 1965 году было осуществлено 424 пуска, из них 110 пусков модернизированной ракеты "Протон-М". Как сообщалось, эксплуатацию ракет планируется прекратить к 2026 году.
Пока были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов. В настоящее время продолжаются летные испытания семейства ракет.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
 
Хочу стать космонавтомРоссияАлексей ВарочкоПротон-МПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)
 
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