https://ria.ru/20210218/raketa-1597958028.html
"Должна пережить "Протон". Назван срок эксплуатации ракет "Ангара"
"Должна пережить "Протон". Назван срок эксплуатации ракет "Ангара"
Россия планирует использовать ракеты "Ангара" дольше, чем носители "Протон", которые эксплуатируются 55 лет и будут выведены из эксплуатации через пять лет,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:32
2021-02-18T10:32
2021-02-18T10:32
хочу стать космонавтом
россия
алексей варочко
протон-м
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Россия планирует использовать ракеты "Ангара" дольше, чем носители "Протон", которые эксплуатируются 55 лет и будут выведены из эксплуатации через пять лет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева (производитель "Ангары" и "Протонов") Алексей Варочко.С начала эксплуатации ракет "Протон" в 1965 году было осуществлено 424 пуска, из них 110 пусков модернизированной ракеты "Протон-М". Как сообщалось, эксплуатацию ракет планируется прекратить к 2026 году.Пока были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов. В настоящее время продолжаются летные испытания семейства ракет."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
«Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-02-18T10:32
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, алексей варочко, протон-м, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета)