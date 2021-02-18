https://ria.ru/20210218/raketa-1597958028.html

"Должна пережить "Протон". Назван срок эксплуатации ракет "Ангара"

"Должна пережить "Протон". Назван срок эксплуатации ракет "Ангара"

Россия планирует использовать ракеты "Ангара" дольше, чем носители "Протон", которые эксплуатируются 55 лет и будут выведены из эксплуатации через пять лет,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:32

2021-02-18T10:32

2021-02-18T10:32

хочу стать космонавтом

россия

алексей варочко

протон-м

плесецк (космодром)

космос - риа наука

ангара (ракета)

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Россия планирует использовать ракеты "Ангара" дольше, чем носители "Протон", которые эксплуатируются 55 лет и будут выведены из эксплуатации через пять лет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева (производитель "Ангары" и "Протонов") Алексей Варочко.С начала эксплуатации ракет "Протон" в 1965 году было осуществлено 424 пуска, из них 110 пусков модернизированной ракеты "Протон-М". Как сообщалось, эксплуатацию ракет планируется прекратить к 2026 году.Пока были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов. В настоящее время продолжаются летные испытания семейства ракет."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

россия

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2021

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Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» «Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-02-18T10:32 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей варочко, протон-м, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета)