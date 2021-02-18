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"Ангара-А5" превзошла требования военных по грузоподъемности и точности
"Ангара-А5" превзошла требования военных по грузоподъемности и точности
Ракета-носитель "Ангара-А5" в ходе проведенного в декабре пуска по параметрам точности выведения груза и грузоподъемности перевыполнила требования, заданные... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:19
2021-02-18T10:19
2021-02-18T10:43
хочу стать космонавтом
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-А5" в ходе проведенного в декабре пуска по параметрам точности выведения груза и грузоподъемности перевыполнила требования, заданные Минобороны, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева, разработчик "Ангары") Сергей Кузнецов."Если говорить о задачах, которые ставились непосредственно перед ракетой-носителем "Ангара-А5", то, в первую очередь, пуск проводился для подтверждения энергомассовых характеристик носителя, возможности выведения полезной нагрузки с максимальной массой на заданную орбиту с требуемой точностью", - сказал он."Абсолютно все параметры пуска выполнены с хорошим запасом. Мы вывели на низкую орбиту более 23 тонн груза и показали точность выведения лучше, чем требовалось по техническому заданию. Можно сказать, что ракетой все задачи были выполнены на отлично", - добавил Кузнецов.По его словам, во время проведенного 14 декабря пуска на геостационарную орбиту был выведен макет спутника массой порядка 2 тонн 420 килограмм. При этом расчеты остатков компонентов топлива показали, что на "Ангаре-А5" с космодрома Плесецк на геостационарную орбиту в будущем можно выводить нагрузки больше расчетных – свыше 2,5 тонны.Основным заказчиком по созданию ракетного комплекса "Ангара" является Минобороны, которое формирует требования к ракете."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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Кадры пуска "Ангары-А5" с разных ракурсов
В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5". Смотрите на видео кадры запуска с десятка разных ракурсов.
2021-02-18T10:19
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Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
«Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-02-18T10:19
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видео, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-А5"
в ходе проведенного в декабре пуска по параметрам точности выведения груза и грузоподъемности перевыполнила требования, заданные Минобороны, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева, разработчик "Ангары") Сергей Кузнецов.
"Если говорить о задачах, которые ставились непосредственно перед ракетой-носителем "Ангара-А5", то, в первую очередь, пуск проводился для подтверждения энергомассовых характеристик носителя, возможности выведения полезной нагрузки с максимальной массой на заданную орбиту с требуемой точностью", - сказал он.
"Абсолютно все параметры пуска выполнены с хорошим запасом. Мы вывели на низкую орбиту более 23 тонн груза и показали точность выведения лучше, чем требовалось по техническому заданию. Можно сказать, что ракетой все задачи были выполнены на отлично", - добавил Кузнецов.
По его словам, во время проведенного 14 декабря пуска на геостационарную орбиту был выведен макет спутника массой порядка 2 тонн 420 килограмм. При этом расчеты остатков компонентов топлива показали, что на "Ангаре-А5" с космодрома Плесецк
на геостационарную орбиту в будущем можно выводить нагрузки больше расчетных – свыше 2,5 тонны.
Основным заказчиком по созданию ракетного комплекса "Ангара" является Минобороны, которое формирует требования к ракете.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".