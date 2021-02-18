https://ria.ru/20210218/raketa-1597956143.html

"Ангара-А5" превзошла требования военных по грузоподъемности и точности

"Ангара-А5" превзошла требования военных по грузоподъемности и точности

Ракета-носитель "Ангара-А5" в ходе проведенного в декабре пуска по параметрам точности выведения груза и грузоподъемности перевыполнила требования, заданные... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:19

2021-02-18T10:19

2021-02-18T10:43

хочу стать космонавтом

плесецк (космодром)

космос - риа наука

ангара (ракета)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-А5" в ходе проведенного в декабре пуска по параметрам точности выведения груза и грузоподъемности перевыполнила требования, заданные Минобороны, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева, разработчик "Ангары") Сергей Кузнецов."Если говорить о задачах, которые ставились непосредственно перед ракетой-носителем "Ангара-А5", то, в первую очередь, пуск проводился для подтверждения энергомассовых характеристик носителя, возможности выведения полезной нагрузки с максимальной массой на заданную орбиту с требуемой точностью", - сказал он."Абсолютно все параметры пуска выполнены с хорошим запасом. Мы вывели на низкую орбиту более 23 тонн груза и показали точность выведения лучше, чем требовалось по техническому заданию. Можно сказать, что ракетой все задачи были выполнены на отлично", - добавил Кузнецов.По его словам, во время проведенного 14 декабря пуска на геостационарную орбиту был выведен макет спутника массой порядка 2 тонн 420 килограмм. При этом расчеты остатков компонентов топлива показали, что на "Ангаре-А5" с космодрома Плесецк на геостационарную орбиту в будущем можно выводить нагрузки больше расчетных – свыше 2,5 тонны.Основным заказчиком по созданию ракетного комплекса "Ангара" является Минобороны, которое формирует требования к ракете."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

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2021

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Кадры пуска "Ангары-А5" с разных ракурсов В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5". Смотрите на видео кадры запуска с десятка разных ракурсов. 2021-02-18T10:19 true PT5M16S

Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» «Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-02-18T10:19 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), министерство обороны рф (минобороны рф)