https://ria.ru/20210218/putin-1598072403.html

Путин направил супруге Мягкова телеграмму с соболезнованиями

Путин направил супруге Мягкова телеграмму с соболезнованиями

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования супруге актера Андрея Мягкова Анастасии Вознесенской в связи с его смертью, телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T18:32

2021-02-18T18:32

2021-02-18T18:45

умер андрей мягков

россия

анастасия вознесенская

рсфср

андрей мягков

владимир путин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования супруге актера Андрея Мягкова Анастасии Вознесенской в связи с его смертью, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Президент добавил, что имя Андрея Мягкова и его работы навсегда останутся в памяти зрителей.Мягков сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597982443.html

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умер андрей мягков, россия, анастасия вознесенская, рсфср, андрей мягков, владимир путин