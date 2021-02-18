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Путин призвал совершенствовать систему оповещения о ЧС
Путин призвал совершенствовать систему оповещения о ЧС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока остаются нерешенными вопросы по организации противопожарных мероприятий в стране, необходимо совершенствовать... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:48
2021-02-18T13:59
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока остаются нерешенными вопросы по организации противопожарных мероприятий в стране, необходимо совершенствовать систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Президент провел в четверг оперативное совещание с членами Совбеза РФ, на котором обсуждались вопросы ликвидации последствий паводков и природных пожаров."Остаются нерешенными вопросы, касающиеся организации функционирования подсистем противопожарных мероприятий и прогноза опасных гидрометеорологических явлений. Требуется дальнейшее совершенствование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем", - заявил Путин.Он отметил, что также необходимо обратить внимание на проведение профилактических мероприятий, поддержание на должном уровне современной технической оснащенности и готовности пожароспасательных сил.
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россия, владимир путин, общество

Путин призвал совершенствовать систему оповещения о ЧС

13:48 18.02.2021 (обновлено: 13:59 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока остаются нерешенными вопросы по организации противопожарных мероприятий в стране, необходимо совершенствовать систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Президент провел в четверг оперативное совещание с членами Совбеза РФ, на котором обсуждались вопросы ликвидации последствий паводков и природных пожаров.
"Остаются нерешенными вопросы, касающиеся организации функционирования подсистем противопожарных мероприятий и прогноза опасных гидрометеорологических явлений. Требуется дальнейшее совершенствование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем", - заявил Путин.
Он отметил, что также необходимо обратить внимание на проведение профилактических мероприятий, поддержание на должном уровне современной технической оснащенности и готовности пожароспасательных сил.
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