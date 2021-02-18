https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1598019160.html
Составлен рейтинг городов России, популярных для весенних путешествий
Составлен рейтинг городов России, популярных для весенних путешествий
Эксперты выявили, какие российские города выбирают туристы для путешествий весной 2021 года, сообщает Tvil.ru РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T18:51
2021-02-18T18:51
2021-02-18T18:51
куда можно лететь
города
отдых
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Эксперты выявили, какие российские города выбирают туристы для путешествий весной 2021 года, сообщает Tvil.ru Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья с марта по апрель этого года. Ялта и Севастополь в Крыму стали самыми популярными направлениями для отдыха в этот период. По данным сервиса, 22 процента туристов планируют встречать весну в Ялте, 20 процентов — в Севастополе. Также в пятерку вошли Сочи – 11 процентов и Санкт-Петербург – 10 процентов.В десятку попали Шерегеш, Пятигорск, Казань, Лахденпохья, Москва и Домбай.По статистике сервиса, туристы арендуют жилье на срок от двух до семи ночей и тратят на это от 1,5 до 8,9 тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20210215/poezda-1597271799.html
россия
домбай
ялта
москва
пятигорск
сочи
севастополь
лахденпохья
санкт-петербург
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, города, отдых, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, туризм, новости - туризм, домбай, ялта, москва, пятигорск, сочи, севастополь, лахденпохья, санкт-петербург, казань
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Эксперты выявили, какие российские города выбирают туристы для путешествий весной 2021 года, сообщает Tvil.ru
Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья с марта по апрель этого года.
Ялта и Севастополь в Крыму стали самыми популярными направлениями для отдыха в этот период. По данным сервиса, 22 процента туристов планируют встречать весну в Ялте, 20 процентов — в Севастополе. Также в пятерку вошли Сочи – 11 процентов и Санкт-Петербург – 10 процентов.
В десятку попали Шерегеш, Пятигорск, Казань, Лахденпохья, Москва и Домбай.
По статистике сервиса, туристы арендуют жилье на срок от двух до семи ночей и тратят на это от 1,5 до 8,9 тысячи рублей в сутки.