https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1598019160.html

Составлен рейтинг городов России, популярных для весенних путешествий

Составлен рейтинг городов России, популярных для весенних путешествий

Эксперты выявили, какие российские города выбирают туристы для путешествий весной 2021 года, сообщает Tvil.ru РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T18:51

2021-02-18T18:51

2021-02-18T18:51

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города

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Эксперты выявили, какие российские города выбирают туристы для путешествий весной 2021 года, сообщает Tvil.ru Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья с марта по апрель этого года. Ялта и Севастополь в Крыму стали самыми популярными направлениями для отдыха в этот период. По данным сервиса, 22 процента туристов планируют встречать весну в Ялте, 20 процентов — в Севастополе. Также в пятерку вошли Сочи – 11 процентов и Санкт-Петербург – 10 процентов.В десятку попали Шерегеш, Пятигорск, Казань, Лахденпохья, Москва и Домбай.По статистике сервиса, туристы арендуют жилье на срок от двух до семи ночей и тратят на это от 1,5 до 8,9 тысячи рублей в сутки.

https://ria.ru/20210215/poezda-1597271799.html

россия

домбай

ялта

москва

пятигорск

сочи

севастополь

лахденпохья

санкт-петербург

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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