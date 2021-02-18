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Туризм
https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1598019160.html
Составлен рейтинг городов России, популярных для весенних путешествий
Составлен рейтинг городов России, популярных для весенних путешествий
Эксперты выявили, какие российские города выбирают туристы для путешествий весной 2021 года, сообщает Tvil.ru РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T18:51
2021-02-18T18:51
куда можно лететь
города
отдых
туризм
куда поехать
куда поехать в выходные
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Эксперты выявили, какие российские города выбирают туристы для путешествий весной 2021 года, сообщает Tvil.ru Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья с марта по апрель этого года. Ялта и Севастополь в Крыму стали самыми популярными направлениями для отдыха в этот период. По данным сервиса, 22 процента туристов планируют встречать весну в Ялте, 20 процентов — в Севастополе. Также в пятерку вошли Сочи – 11 процентов и Санкт-Петербург – 10 процентов.В десятку попали Шерегеш, Пятигорск, Казань, Лахденпохья, Москва и Домбай.По статистике сервиса, туристы арендуют жилье на срок от двух до семи ночей и тратят на это от 1,5 до 8,9 тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20210215/poezda-1597271799.html
россия
домбай
ялта
москва
пятигорск
сочи
севастополь
лахденпохья
санкт-петербург
казань
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Составлен рейтинг городов России, популярных для весенних путешествий

18:51 18.02.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкРанняя весна в Сочи
Ранняя весна в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Эксперты выявили, какие российские города выбирают туристы для путешествий весной 2021 года, сообщает Tvil.ru
Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья с марта по апрель этого года.
Ялта и Севастополь в Крыму стали самыми популярными направлениями для отдыха в этот период. По данным сервиса, 22 процента туристов планируют встречать весну в Ялте, 20 процентов — в Севастополе. Также в пятерку вошли Сочи – 11 процентов и Санкт-Петербург – 10 процентов.
В десятку попали Шерегеш, Пятигорск, Казань, Лахденпохья, Москва и Домбай.
По статистике сервиса, туристы арендуют жилье на срок от двух до семи ночей и тратят на это от 1,5 до 8,9 тысячи рублей в сутки.
Пассажиры в купе поезда Таврия, следующего по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 00:43Туризм
Эксперты выяснили, куда россияне поедут весной на поездах
 
Туризмкуда можно лететьГородаОтдыхкуда поехатькуда поехать в выходныеРоссияТуризмНовости - ТуризмДомбайЯлтаМоскваПятигорскСочиСевастопольЛахденпохьяСанкт-ПетербургКазань
 
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