https://ria.ru/20210218/proizvodstvo-1598101212.html

В Алжире рассказали, когда начнут производство "Спутника V"

В Алжире рассказали, когда начнут производство "Спутника V"

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в четверг, что примерно через полгода в стране начнется производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T22:37

2021-02-18T22:37

2021-02-18T22:58

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

абдельмаджид теббун

в мире

распространение коронавируса

алжир (республика)

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КАИР, 18 фев – РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в четверг, что примерно через полгода в стране начнется производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Президент напомнил, что страна активно проводит вакцинацию граждан.В четверг первый укол вакцины от коронавируса получили министр здравоохранения Алжира Абдуррахман бен Бузид и несколько других министров, сообщил минздрав страны.Ранее торговый представитель РФ в Алжире Иван Налич сообщил РИА Новости, что Алжир проявляет большую заинтересованность в локализации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и в данный момент решает технические вопросы, в том числе подбирает оборудование после получения информации от российской стороны.Министр фармацевтической промышленности Алжира Лотфи бен Бахмед заявил 2 февраля, что Алжир готов приступить к производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" через два месяца при наличии сырья. Министр также утверждал, что российские специалисты приедут в Алжир для оценки возможностей местных производств, по его словам, алжирские специалисты также совершат визит в РФ. Министр сообщил, что работа по изучению производства вакцины длится уже полтора месяца посредством видеоконференций, состоялся обмен идеями между специалистами для передачи технологии.Алжир первой из африканских стран зарегистрировал российскую вакцину.Кампания вакцинации началась в Алжире 30 января, используется вакцина "Спутник V". Вакцинация бесплатна для всех групп населения.Согласно официальной статистике алжирского минздрава, в стране с начала эпидемии зарегистрировано более 111 тысячи случаев заражения коронавирусом, включая 2947 случаев с летальным исходом.

https://ria.ru/20210218/sputnik-1598076620.html

россия

алжир (республика)

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, абдельмаджид теббун, в мире, алжир (республика)