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НАСА опубликовало снимок корабля "Прогресс" с помятой антенной
НАСА опубликовало снимок корабля "Прогресс" с помятой антенной
Космический центр имени Джонсона (входит в НАСА) на своей странице в соцсетях опубликовал снимок грузового корабля "Прогресс МС-16", причаливающего к... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:30
2021-02-18T13:29
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Космический центр имени Джонсона (входит в НАСА) на своей странице в соцсетях опубликовал снимок грузового корабля "Прогресс МС-16", причаливающего к Международной космической станции (МКС), на котором видны помятые антенна и элемент системы сближения "Курс".В среду "Прогресс МС-16" был пристыкован к МКС космонавтом Сергеем Рыжиковым с помощью ручного телеоператорного режима управления, после того как на дальности около 20 метров до станции грузовик отклонился от оси причаливания (крен составил более 30 градусов). Причины сбоя в системе "Курс" сейчас выясняют специалисты "Роскосмоса".Позже источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что проблема при стыковке была вызвана повреждениями антенны и элементов системы "Курс", полученными либо при сбросе головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а" в ходе выведения корабля на орбиту, либо при накатке обтекателя в ходе наземной подготовки к запуску.На снимке, представленном Космическим центром имени Джонсона, виден сближающийся с МКС корабль "Прогресс МС-16". При этом на грузовике одна из чашек антенны "Курса" помята, а также поврежден металлический элемент системы.Аналогичная ситуация произошла в июле 2020 года на предыдущем корабле "Прогресс МС-15". При его стыковке к МКС также были замечены отклонения в работе системы "Курс", но тогда причаливание прошло в автоматическом режиме. После этого в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что специалисты внесут незначительные доработки в конструкцию головного обтекателя.Повреждение элемента системы "Курс" также видно на опубликованном на сайте "Роскосмоса" снимке "Прогресса МС-13", прибывшего на МКС в декабре 2019 года.Головной обтекатель ракеты "Союз-2.1а" защищает корабль "Прогресс" при его выведении на орбиту и сбрасывается через три минуты после старта.
https://ria.ru/20210217/stykovka-1597834642.html
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сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

НАСА опубликовало снимок корабля "Прогресс" с помятой антенной

12:30 18.02.2021 (обновлено: 13:29 18.02.2021)
 
© NASAКорабль "Прогресс" с помятой антенной
Корабль Прогресс с помятой антенной - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© NASA
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Космический центр имени Джонсона (входит в НАСА) на своей странице в соцсетях опубликовал снимок грузового корабля "Прогресс МС-16", причаливающего к Международной космической станции (МКС), на котором видны помятые антенна и элемент системы сближения "Курс".
В среду "Прогресс МС-16" был пристыкован к МКС космонавтом Сергеем Рыжиковым с помощью ручного телеоператорного режима управления, после того как на дальности около 20 метров до станции грузовик отклонился от оси причаливания (крен составил более 30 градусов). Причины сбоя в системе "Курс" сейчас выясняют специалисты "Роскосмоса".
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Позже источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что проблема при стыковке была вызвана повреждениями антенны и элементов системы "Курс", полученными либо при сбросе головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а" в ходе выведения корабля на орбиту, либо при накатке обтекателя в ходе наземной подготовки к запуску.
На снимке, представленном Космическим центром имени Джонсона, виден сближающийся с МКС корабль "Прогресс МС-16". При этом на грузовике одна из чашек антенны "Курса" помята, а также поврежден металлический элемент системы.
Аналогичная ситуация произошла в июле 2020 года на предыдущем корабле "Прогресс МС-15". При его стыковке к МКС также были замечены отклонения в работе системы "Курс", но тогда причаливание прошло в автоматическом режиме. После этого в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что специалисты внесут незначительные доработки в конструкцию головного обтекателя.
Повреждение элемента системы "Курс" также видно на опубликованном на сайте "Роскосмоса" снимке "Прогресса МС-13", прибывшего на МКС в декабре 2019 года.
Головной обтекатель ракеты "Союз-2.1а" защищает корабль "Прогресс" при его выведении на орбиту и сбрасывается через три минуты после старта.
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