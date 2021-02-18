https://ria.ru/20210218/progress-1597985208.html

НАСА опубликовало снимок корабля "Прогресс" с помятой антенной

НАСА опубликовало снимок корабля "Прогресс" с помятой антенной

Космический центр имени Джонсона (входит в НАСА) на своей странице в соцсетях опубликовал снимок грузового корабля "Прогресс МС-16", причаливающего к... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:30

2021-02-18T12:30

2021-02-18T13:29

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Космический центр имени Джонсона (входит в НАСА) на своей странице в соцсетях опубликовал снимок грузового корабля "Прогресс МС-16", причаливающего к Международной космической станции (МКС), на котором видны помятые антенна и элемент системы сближения "Курс".В среду "Прогресс МС-16" был пристыкован к МКС космонавтом Сергеем Рыжиковым с помощью ручного телеоператорного режима управления, после того как на дальности около 20 метров до станции грузовик отклонился от оси причаливания (крен составил более 30 градусов). Причины сбоя в системе "Курс" сейчас выясняют специалисты "Роскосмоса".Позже источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что проблема при стыковке была вызвана повреждениями антенны и элементов системы "Курс", полученными либо при сбросе головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а" в ходе выведения корабля на орбиту, либо при накатке обтекателя в ходе наземной подготовки к запуску.На снимке, представленном Космическим центром имени Джонсона, виден сближающийся с МКС корабль "Прогресс МС-16". При этом на грузовике одна из чашек антенны "Курса" помята, а также поврежден металлический элемент системы.Аналогичная ситуация произошла в июле 2020 года на предыдущем корабле "Прогресс МС-15". При его стыковке к МКС также были замечены отклонения в работе системы "Курс", но тогда причаливание прошло в автоматическом режиме. После этого в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что специалисты внесут незначительные доработки в конструкцию головного обтекателя.Повреждение элемента системы "Курс" также видно на опубликованном на сайте "Роскосмоса" снимке "Прогресса МС-13", прибывшего на МКС в декабре 2019 года.Головной обтекатель ракеты "Союз-2.1а" защищает корабль "Прогресс" при его выведении на орбиту и сбрасывается через три минуты после старта.

https://ria.ru/20210217/stykovka-1597834642.html

https://ria.ru/20210217/mks-1597793487.html

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сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос