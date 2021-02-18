https://ria.ru/20210218/profilaktika-1598037596.html

Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня защитника Отечества

Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества в Москве проведут профилактику Вечного огня, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:50

2021-02-18T15:50

2021-02-18T15:50

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества в Москве проведут профилактику Вечного огня, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Профилактика занимает примерно 40 минут. "Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки проверят на работоспособность, при необходимости заменят платиновую спираль. Во время профилактики священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной, после завершения работ его возвращают на звезду", - отметил заммэра.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Вечный огонь более полувека находится под круглосуточным контролем.Заместитель мэра напомнил, что осмотр Вечного огня проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

https://ria.ru/20200506/1570994225.html

москва

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2021

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва