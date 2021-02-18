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Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня защитника Отечества
Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня защитника Отечества
В преддверии Дня защитника Отечества в Москве проведут профилактику Вечного огня, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:50
2021-02-18T15:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества в Москве проведут профилактику Вечного огня, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Профилактика занимает примерно 40 минут. "Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки проверят на работоспособность, при необходимости заменят платиновую спираль. Во время профилактики священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной, после завершения работ его возвращают на звезду", - отметил заммэра.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Вечный огонь более полувека находится под круглосуточным контролем.Заместитель мэра напомнил, что осмотр Вечного огня проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня защитника Отечества

15:50 18.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгаза / Перейти в фотобанкПрофилактика горелки Вечного огня в Александровском саду
Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгаза
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества в Москве проведут профилактику Вечного огня, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В пятницу, 19 февраля, состоится традиционная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы", - сообщил Бирюков.
Профилактика занимает примерно 40 минут. "Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки проверят на работоспособность, при необходимости заменят платиновую спираль. Во время профилактики священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной, после завершения работ его возвращают на звезду", - отметил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Вечный огонь более полувека находится под круглосуточным контролем.
"Его бесперебойную работу обеспечивает уникальная горелка из трех запальников. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя. При возникновении минимальной неполадки сразу поступает сигнал в диспетчерскую и на место выезжают специалисты", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что осмотр Вечного огня проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2020
6 мая 2020, 10:24
Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в МосквеВечный огонь — один из важнейших символов Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы пламя горело всегда, специалисты АО "Мосгаз" постоянно проверяют работоспособность газогорелочного оборудования. Как устроен Вечный огонь и почему его не смогут потушить ни дождь, ни снег, ни ветер — смотрите в нашем ролике.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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