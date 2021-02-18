Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/prigovor-1597952602.html
В Мурманской области обстрелявший полицейских бизнесмен получил срок
В Мурманской области обстрелявший полицейских бизнесмен получил срок
Суд в Мурманской области признал владельца базы отдыха под Апатитами, обстрелявшего полицейских после конфликта с постояльцами, виновным в угрозе применения... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:52
2021-02-18T09:52
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мурманская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/50052/08/500520889_0:112:3001:1800_1920x0_80_0_0_8148320d2c559ade395d677301ff938e.jpg
МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Суд в Мурманской области признал владельца базы отдыха под Апатитами, обстрелявшего полицейских после конфликта с постояльцами, виновным в угрозе применения насилия в отношении полицейских и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.Как установили следователи, вечером 27 июня прошлого года на базе отдыха "Экостровская" на озере Имандра между владельцем 1971 года рождения и отдыхающими возник конфликт. Виновный вооружился пистолетом и топором, угрожая посетителям. Последние вызвали сотрудников полиции.Как отметили в ведомстве, телесных повреждений никто из присутствовавших на базе отдыха, включая сотрудников полиции, не получил. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли оружие – карабин. Подсудимый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении."Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в СУСК.
https://ria.ru/20210118/politseyskiy-1593553222.html
россия
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/50052/08/500520889_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_00c9fe7568a9da4a33c6f157bc99baab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мурманская область, происшествия

В Мурманской области обстрелявший полицейских бизнесмен получил срок

09:52 18.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Суд в Мурманской области признал владельца базы отдыха под Апатитами, обстрелявшего полицейских после конфликта с постояльцами, виновным в угрозе применения насилия в отношении полицейских и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
Как установили следователи, вечером 27 июня прошлого года на базе отдыха "Экостровская" на озере Имандра между владельцем 1971 года рождения и отдыхающими возник конфликт. Виновный вооружился пистолетом и топором, угрожая посетителям. Последние вызвали сотрудников полиции.
"По прибытии на место происшествия наряду патрульно-постовой службы МО МВД России "Апатитский" мужчина, находившийся на береговой линии озера, открыл огонь из охотничьего карабина. Им произведено несколько выстрелов с расстояния 15-20 метров от полицейских", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, телесных повреждений никто из присутствовавших на базе отдыха, включая сотрудников полиции, не получил. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли оружие – карабин. Подсудимый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.
"Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в СУСК.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 16:51
Житель Нижнего Новгорода обстрелял полицейских из сигнального пистолета
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Мурманская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Епархия назвала заявления экс-схимонаха Сергия о взятках голословными
14:21В Анапе заложили капсулу времени с вакциной "Спутник V"
14:18Более 50 человек задержали в ходе беспорядков в Испании
14:16Песков заявил, что Россия не бойкотирует Мюнхенскую конференцию
14:14Президент Польши выразил протест из-за приговора журналистам "Белсата"
14:14Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище
14:14Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании
14:12Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой
14:11В Кремле оценили идею Михалкова о наказании за призывы к санкциям
14:11Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
14:11Калягин назвал Мягкова воплощением понятия "интеллигенция"
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
13:56Доказано существование новой экзотической формы льда
13:55Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
13:55В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
Лента новостейМолния