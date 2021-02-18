https://ria.ru/20210218/prigovor-1597952602.html

В Мурманской области обстрелявший полицейских бизнесмен получил срок

В Мурманской области обстрелявший полицейских бизнесмен получил срок

Суд в Мурманской области признал владельца базы отдыха под Апатитами, обстрелявшего полицейских после конфликта с постояльцами, виновным в угрозе применения... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T09:52

2021-02-18T09:52

2021-02-18T09:52

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Суд в Мурманской области признал владельца базы отдыха под Апатитами, обстрелявшего полицейских после конфликта с постояльцами, виновным в угрозе применения насилия в отношении полицейских и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.Как установили следователи, вечером 27 июня прошлого года на базе отдыха "Экостровская" на озере Имандра между владельцем 1971 года рождения и отдыхающими возник конфликт. Виновный вооружился пистолетом и топором, угрожая посетителям. Последние вызвали сотрудников полиции.Как отметили в ведомстве, телесных повреждений никто из присутствовавших на базе отдыха, включая сотрудников полиции, не получил. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли оружие – карабин. Подсудимый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении."Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в СУСК.

https://ria.ru/20210118/politseyskiy-1593553222.html

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мурманская область

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мурманская область, происшествия