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В Мурманской области обстрелявший полицейских бизнесмен получил срок
В Мурманской области обстрелявший полицейских бизнесмен получил срок
Суд в Мурманской области признал владельца базы отдыха под Апатитами, обстрелявшего полицейских после конфликта с постояльцами, виновным в угрозе применения... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:52
2021-02-18T09:52
2021-02-18T09:52
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Суд в Мурманской области признал владельца базы отдыха под Апатитами, обстрелявшего полицейских после конфликта с постояльцами, виновным в угрозе применения насилия в отношении полицейских и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.Как установили следователи, вечером 27 июня прошлого года на базе отдыха "Экостровская" на озере Имандра между владельцем 1971 года рождения и отдыхающими возник конфликт. Виновный вооружился пистолетом и топором, угрожая посетителям. Последние вызвали сотрудников полиции.Как отметили в ведомстве, телесных повреждений никто из присутствовавших на базе отдыха, включая сотрудников полиции, не получил. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли оружие – карабин. Подсудимый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении."Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в СУСК.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мурманская область, происшествия
МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости.
Суд в Мурманской области
признал владельца базы отдыха под Апатитами, обстрелявшего полицейских
после конфликта с постояльцами, виновным в угрозе применения насилия в отношении полицейских и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
Как установили следователи, вечером 27 июня прошлого года на базе отдыха "Экостровская" на озере Имандра между владельцем 1971 года рождения и отдыхающими возник конфликт. Виновный вооружился пистолетом и топором, угрожая посетителям. Последние вызвали сотрудников полиции.
"По прибытии на место происшествия наряду патрульно-постовой службы МО МВД России
"Апатитский" мужчина, находившийся на береговой линии озера, открыл огонь из охотничьего карабина. Им произведено несколько выстрелов с расстояния 15-20 метров от полицейских", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, телесных повреждений никто из присутствовавших на базе отдыха, включая сотрудников полиции, не получил. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли оружие – карабин. Подсудимый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.
"Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в СУСК.