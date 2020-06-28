https://ria.ru/20200628/1573589575.html
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:23
2020-06-28T17:37
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200621/1573264832.html
https://ria.ru/20200616/1572983275.html
Kot Piter
А может просто кому-то приглянулась его база? )
24
Алина Эн
Обожрался кокаина?
23
5
мурманская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, происшествия
МУРМАНСК, 28 июн — РИА Новости.
Следователи в Мурманской области
возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
Владелец турбазы, расположенной на берегу озера Имандра, подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. "По версии следствия, в вечернее время 27 июня между владельцем базы отдыха "Экостровская", 1971 года рождения, и отдыхающими возник конфликт. Подозреваемый вооружился пистолетом и топором, угрожая посетителям", — говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, посетители вызвали полицию, на место прибыл наряд патрульно-постовой службы МО МВД России "Апатитский", и владелец турбазы открыл огонь из охотничьего карабина с расстояния 15-20 метров. По данным пресс-службы регионального УМВД, сотрудники патрульно-постовой службы сделали три предупредительных выстрела в воздух.
"Мужчина 1971 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции. Никто не пострадал", — отметили в УМВД. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли оружие преступления — карабин.
"В настоящее время мужчина задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы", — добавили в СК
.