Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

МУРМАНСК, 28 июн — РИА Новости. Следователи в Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.

Владелец турбазы, расположенной на берегу озера Имандра, подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. "По версии следствия, в вечернее время 27 июня между владельцем базы отдыха "Экостровская", 1971 года рождения, и отдыхающими возник конфликт. Подозреваемый вооружился пистолетом и топором, угрожая посетителям", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, посетители вызвали полицию, на место прибыл наряд патрульно-постовой службы МО МВД России "Апатитский", и владелец турбазы открыл огонь из охотничьего карабина с расстояния 15-20 метров. По данным пресс-службы регионального УМВД, сотрудники патрульно-постовой службы сделали три предупредительных выстрела в воздух.

"Мужчина 1971 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции. Никто не пострадал", — отметили в УМВД. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли оружие преступления — карабин.