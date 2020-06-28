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Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T17:37
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
происшествия
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Обожрался кокаина?
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

16:23 28.06.2020 (обновлено: 17:37 28.06.2020)
46070
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МУРМАНСК, 28 июн — РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
Владелец турбазы, расположенной на берегу озера Имандра, подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. "По версии следствия, в вечернее время 27 июня между владельцем базы отдыха "Экостровская", 1971 года рождения, и отдыхающими возник конфликт. Подозреваемый вооружился пистолетом и топором, угрожая посетителям", — говорится в сообщении.
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Как пояснили в ведомстве, посетители вызвали полицию, на место прибыл наряд патрульно-постовой службы МО МВД России "Апатитский", и владелец турбазы открыл огонь из охотничьего карабина с расстояния 15-20 метров. По данным пресс-службы регионального УМВД, сотрудники патрульно-постовой службы сделали три предупредительных выстрела в воздух.
"Мужчина 1971 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции. Никто не пострадал", — отметили в УМВД. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли оружие преступления — карабин.
"В настоящее время мужчина задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы", — добавили в СК.
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6319241111113
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Следственный комитет России (СК РФ)Мурманская областьПроисшествия
Популярные комментарии
А может просто кому-то приглянулась его база? )
28 июня, 19:30
Kot Piter
1312017
Обожрался кокаина?
28 июня, 16:26
Алина Эн
1440005
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