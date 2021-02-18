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В СК назвали причину задержания замглавы Челябинска Извекова
В СК назвали причину задержания замглавы Челябинска Извекова
Следствие подозревает заместителя главы Челябинска, задержанного в четверг, в получении взятки в размере более 400 тысяч рублей от коммерсанта, сообщило... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:01
2021-02-18T16:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Следствие подозревает заместителя главы Челябинска, задержанного в четверг, в получении взятки в размере более 400 тысяч рублей от коммерсанта, сообщило следственное управление СКРФ по региону.Как сообщало УФСБ России по региону, силовики в четверг задержали замглавы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова.По данным следствия, подозреваемый в 2020 году "получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта"."Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, поясняет СУСК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, челябинская область, происшествия

В СК назвали причину задержания замглавы Челябинска Извекова

16:01 18.02.2021 (обновлено: 16:02 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Следствие подозревает заместителя главы Челябинска, задержанного в четверг, в получении взятки в размере более 400 тысяч рублей от коммерсанта, сообщило следственное управление СКРФ по региону.
Как сообщало УФСБ России по региону, силовики в четверг задержали замглавы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова.
По данным следствия, подозреваемый в 2020 году "получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта".
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, поясняет СУСК.
Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 10:38
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
 
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