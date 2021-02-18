https://ria.ru/20210218/prichina-1598040922.html

В СК назвали причину задержания замглавы Челябинска Извекова

В СК назвали причину задержания замглавы Челябинска Извекова

Следствие подозревает заместителя главы Челябинска, задержанного в четверг, в получении взятки в размере более 400 тысяч рублей от коммерсанта, сообщило... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:01

2021-02-18T16:01

2021-02-18T16:02

россия

следственный комитет россии (ск рф)

челябинск

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Следствие подозревает заместителя главы Челябинска, задержанного в четверг, в получении взятки в размере более 400 тысяч рублей от коммерсанта, сообщило следственное управление СКРФ по региону.Как сообщало УФСБ России по региону, силовики в четверг задержали замглавы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова.По данным следствия, подозреваемый в 2020 году "получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта"."Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, поясняет СУСК.

https://ria.ru/20210215/markelov-1597489919.html

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челябинская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, челябинская область, происшествия