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Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
Сенат итальянского парламента в ночь на четверг выразил доверие новому правительству во главе с Марио Драги. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T02:29
2021-02-18T02:29
джузеппе конте
движение 5 звезд
ецб
марио драги
рим
италия
в мире
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РИМ, 18 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Сенат итальянского парламента в ночь на четверг выразил доверие новому правительству во главе с Марио Драги.На прошлой неделе бывший глава ЕЦБ сформировал новый Совет министров на основе широкой коалиции, в которую вошли большинство парламентских партий.В поддержку новому кабинету министров высказались 262 члена верхней палаты итальянского парламента, против проголосовали 40 парламентариев, двое воздержались.Таким образом, по итогам голосования Драги заручился подавляющей поддержкой сената, значительно превысив минимальный порог абсолютного большинства в 161 голос.В четверг аналогичная процедура пройдет в палате депутатов.В оппозиции осталась партия "Братья Италии", соратники которой по правоцентристской коалиции – "Лига" и "Вперед, Италия" - правительство Драги поддержали. Кроме того, несколько сенаторов от "Движения 5 звезд" проголосовали против в пику своим соратникам. Их демарш стал последствием внутренних трений вокруг поддержки новой коалиции. "Движение" ранее провело онлайн-опрос среди своих сторонников, которые одобрили участие политической силы в новом правительстве 59% голосов.Выступая в сенате перед голосованием, Драги призвал страну к единству и чувству национальной ответственности. По его словам, главная обязанность всех политических сил и его как премьер-министра - "это борьба с пандемией всеми средствами и защита жизней сограждан"."Сегодня единство - это не опция, а долг, который направляет то, что объединяет нас всех - любовь к Италии", - заявил глава правительства.Большинство ключевых постов в новом Совете министров сохранили за собой министры, входившие в предыдущее правительство Джузеппе Конте. Ряд должностей перешли к техническим специалистам высокого уровня.
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джузеппе конте, движение 5 звезд, ецб, марио драги, рим, италия, в мире

Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги

02:29 18.02.2021
 
© AP Photo / Andrew MedichinПарламент Италии
Парламент Италии - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© AP Photo / Andrew Medichin
Читать ria.ru в
РИМ, 18 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Сенат итальянского парламента в ночь на четверг выразил доверие новому правительству во главе с Марио Драги.
На прошлой неделе бывший глава ЕЦБ сформировал новый Совет министров на основе широкой коалиции, в которую вошли большинство парламентских партий.
В поддержку новому кабинету министров высказались 262 члена верхней палаты итальянского парламента, против проголосовали 40 парламентариев, двое воздержались.
Таким образом, по итогам голосования Драги заручился подавляющей поддержкой сената, значительно превысив минимальный порог абсолютного большинства в 161 голос.
В четверг аналогичная процедура пройдет в палате депутатов.
В оппозиции осталась партия "Братья Италии", соратники которой по правоцентристской коалиции – "Лига" и "Вперед, Италия" - правительство Драги поддержали. Кроме того, несколько сенаторов от "Движения 5 звезд" проголосовали против в пику своим соратникам. Их демарш стал последствием внутренних трений вокруг поддержки новой коалиции. "Движение" ранее провело онлайн-опрос среди своих сторонников, которые одобрили участие политической силы в новом правительстве 59% голосов.
Выступая в сенате перед голосованием, Драги призвал страну к единству и чувству национальной ответственности. По его словам, главная обязанность всех политических сил и его как премьер-министра - "это борьба с пандемией всеми средствами и защита жизней сограждан".
"Сегодня единство - это не опция, а долг, который направляет то, что объединяет нас всех - любовь к Италии", - заявил глава правительства.
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Большинство ключевых постов в новом Совете министров сохранили за собой министры, входившие в предыдущее правительство Джузеппе Конте. Ряд должностей перешли к техническим специалистам высокого уровня.
 
Джузеппе КонтеДвижение 5 звездЕЦБМарио ДрагиРимИталияВ мире
 
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