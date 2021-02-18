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Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекций
Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекций
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекционных заболеваний до 1 сентября 2027 года, соответствующее... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:37
2021-02-18T23:22
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекционных заболеваний до 1 сентября 2027 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить санитарные правила и нормы &lt;...&gt; "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", — говорится в документе.Отмечается, что они вступят в силу с 1 сентября и будут действовать до 1 сентября 2027 года.В документе разъяснены правила профилактики различных инфекционных заболеваний, в том числе сибирской язвы, столбняка, брюшного тифа и паратифов.Также приведены группы вирусов, бактерий, грибов, простейших, ядов биологического происхождения с разбивкой по степени их патогенности. Так, коронавирус SARS-CoV-2 отнесен ко второй группе вместе с гриппом А, ближневосточным респираторным синдромом, рядом возбудителей энцефалитов и лихорадочных заболеваний.
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекций

14:37 18.02.2021 (обновлено: 23:22 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора
Руководитель Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекционных заболеваний до 1 сентября 2027 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить санитарные правила и нормы <...> "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", — говорится в документе.
Отмечается, что они вступят в силу с 1 сентября и будут действовать до 1 сентября 2027 года.
В документе разъяснены правила профилактики различных инфекционных заболеваний, в том числе сибирской язвы, столбняка, брюшного тифа и паратифов.
Также приведены группы вирусов, бактерий, грибов, простейших, ядов биологического происхождения с разбивкой по степени их патогенности. Так, коронавирус SARS-CoV-2 отнесен ко второй группе вместе с гриппом А, ближневосточным респираторным синдромом, рядом возбудителей энцефалитов и лихорадочных заболеваний.
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Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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