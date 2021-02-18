https://ria.ru/20210218/pravila-1598021121.html

Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекций

Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекций

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекционных заболеваний до 1 сентября 2027 года, соответствующее... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:37

2021-02-18T14:37

2021-02-18T23:22

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекционных заболеваний до 1 сентября 2027 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить санитарные правила и нормы <...> "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", — говорится в документе.Отмечается, что они вступят в силу с 1 сентября и будут действовать до 1 сентября 2027 года.В документе разъяснены правила профилактики различных инфекционных заболеваний, в том числе сибирской язвы, столбняка, брюшного тифа и паратифов.Также приведены группы вирусов, бактерий, грибов, простейших, ядов биологического происхождения с разбивкой по степени их патогенности. Так, коронавирус SARS-CoV-2 отнесен ко второй группе вместе с гриппом А, ближневосточным респираторным синдромом, рядом возбудителей энцефалитов и лихорадочных заболеваний.

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583747796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество