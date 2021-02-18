https://ria.ru/20210218/pozhar-1598006351.html
В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
Три человека погибли во время пожара в дачном доме в садоводческом товариществе в городе Искитим Новосибирской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:55
2021-02-18T13:55
2021-02-18T13:55
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
искитим
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 18 фев – РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в дачном доме в садоводческом товариществе в городе Искитим Новосибирской области, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС России.Во время пожара, который был потушен через несколько минут после приезда спасателей, погибли три человека, их пол и возраст устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС и сотрудники Следственного комитета РФ.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), искитим, новосибирская область, происшествия