https://ria.ru/20210218/pozhar-1598006351.html

В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме

В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме

Три человека погибли во время пожара в дачном доме в садоводческом товариществе в городе Искитим Новосибирской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:55

2021-02-18T13:55

2021-02-18T13:55

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

искитим

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 18 фев – РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в дачном доме в садоводческом товариществе в городе Искитим Новосибирской области, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС России.Во время пожара, который был потушен через несколько минут после приезда спасателей, погибли три человека, их пол и возраст устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС и сотрудники Следственного комитета РФ.

https://ria.ru/20210218/politseyskie-1598002660.html

россия

искитим

новосибирская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), искитим, новосибирская область, происшествия