https://ria.ru/20210218/potok-1597998777.html

В Кремле не знают о переговорах США с Германией по "Северному потоку — 2"

В Кремле не знают о переговорах США с Германией по "Северному потоку — 2"

Москва не знает о каких-то переговорах США с ФРГ по "Северному потоку 2", исходит из заявлений Берлина о необходимости завершения проекта строительства этого... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:27

2021-02-18T13:27

2021-02-18T13:27

россия

allseas

северный поток — 2

германия

сша

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва не знает о каких-то переговорах США с ФРГ по "Северному потоку 2", исходит из заявлений Берлина о необходимости завершения проекта строительства этого газопровода, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ряд мировых изданий сообщили ранее о старте переговоров между США и Германией по вопросу о реализации газопровода "Северный поток 2". Официально немецкая сторона пока не подтвердила эту информацию, указав, что переговоры продолжаются с Вашингтоном на протяжении длительного времени в закрытом режиме. Согласно информации осведомленного источника РИА Новости, переговоры о "Северном потоке 2" ведутся в настоящее время между профильными министерствами ФРГ и США.По информации газеты Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с Берлином, они включают вопрос об американских санкциях против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока 2", и возможность введения моратория на проект. Немецкая газета Handelsblatt сообщила о закрытых предложениях американской администрации Берлину в связи с возможным снятием санкций против газопровода "Северный поток 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку трубы.

https://ria.ru/20210218/potok-1597940018.html

россия

германия

сша

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россия, allseas, северный поток — 2, германия, сша