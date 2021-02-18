В Кремле не знают о переговорах США с Германией по "Северному потоку — 2"
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва не знает о каких-то переговорах США с ФРГ по "Северному потоку 2", исходит из заявлений Берлина о необходимости завершения проекта строительства этого газопровода, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ряд мировых изданий сообщили ранее о старте переговоров между США и Германией по вопросу о реализации газопровода "Северный поток 2". Официально немецкая сторона пока не подтвердила эту информацию, указав, что переговоры продолжаются с Вашингтоном на протяжении длительного времени в закрытом режиме. Согласно информации осведомленного источника РИА Новости, переговоры о "Северном потоке 2" ведутся в настоящее время между профильными министерствами ФРГ и США.
"О переговорах мы ничего не знаем. Мы исходим из многочисленных заявлений коллег из ФРГ о необходимости завершения этого проекта. Завершение - имеется в виду, что все-таки нужно достроить и запустить ("Северный поток 2" - ред.)", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По информации газеты Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с Берлином, они включают вопрос об американских санкциях против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока 2", и возможность введения моратория на проект. Немецкая газета Handelsblatt сообщила о закрытых предложениях американской администрации Берлину в связи с возможным снятием санкций против газопровода "Северный поток 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку трубы.