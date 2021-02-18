https://ria.ru/20210218/potok-1597987677.html

Коболев считает остановку "Северного потока — 2" вопросом жизни и смерти

Коболев считает остановку "Северного потока — 2" вопросом жизни и смерти

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал остановку "Северного потока — 2" вопросом жизни и смерти для украинцев. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:49

2021-02-18T12:49

2021-02-18T12:49

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

андрей коболев

нафтогаз украины

владимир путин

сша

украина

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал остановку "Северного потока — 2" вопросом жизни и смерти для украинцев.Сам проект газопровода он считает "экономически бессмысленным", однако у него есть "ощутимый геополитический смысл". Но с вводом "Северного потока — 2" в строй Россия получит физическую возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, а украинская ГТС станет просто сетью трубопроводов, добавил Коболев."Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить "Северный поток — 2" — это, без преувеличения, вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет "жить с этим" и обойтись без жертв", — заключил он."Хотят заставить Россию платить"В посте в Facebook глава "Нафтогаза" прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который накануне поднял тему "Северного потока — 2" на встрече с руководителями фракций Госдумы.Среди инструментов Запада по достижению их геополитических целей, "в данном случае в отношении нашей страны", Путин, в частности, назвал закрытые в Прибалтике российские телепроекты и телеканалы на Украине."Ничего здесь необычного нет, мы, по-моему, давно уже за этим наблюдаем, видим, но последние события — они просто ярко подтверждают справедливость наших взглядов и справедливость наших оценок", — отметил президент."Американский агент открыто проявляет страх"Заявление Коболева прокомментировал глава Аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан. По его мнению, глава "Нафтогаза" смешивает страх простых украинцев со страхом украинских властей потерять транзит.Для рядовых украинцев нынешняя политика киевских властей рано или поздно может обернуться проблемами с с газоснабжением, считает эксперт. От ГТС зависит снабжение топливом многих предприятий и объектов коммунальной инфраструктуры, но если транзит прекратится, содержать ее будет дорого и придется менять конфигурацию газоснабжения украинских городов.Что касается страхов украинского руководства, то они иные, отметил он."Во-первых, руководство Украины в принципе не способно решать какие-либо инфраструктурные проблемы — разучилось, не понимает и даже не знает как. Во-вторых, тут еще вот какой аспект: украинская ГТС отчасти позволяет американцам окупить проект под названием "Украина", потому что непрерывно генерирует денежный поток. Коболеву, как иностранному агенту (он открыто работает на США), крайне важно защитить газотранспортную систему. Сделать так, чтобы она продолжала оставаться рычагом влияния даже не столько со стороны Украины на Россию, сколько со стороны США. Это его главная задача. Поэтому у него такая риторика. Скажем так: американский агент открыто проявляет страх. Но это хороший признак", — заключил эксперт. "Северный поток — 2"Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Помимо Украины, против проекта выступают США, которые рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ, а также страны Балтии и Польша.Большая часть газопровода уже проложена, но строительство прервалось после того, как в конце 2019 года США включили санкции против проекта в военный бюджет. Из-за этого швейцарская компания Allseas немедленно свернула работы по прокладке труб.Строительство возобновилось через год — в декабре 2020-го судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности в 2460 километров: из них 120 — в водах Дании и 28 — Германии. Укладку ниток в датских водах планируется закончить до конца апреля.Тем не менее США намерены и дальше расширять санкции против российского газопровода, а сохранение украинского транзита считают важным фактором противостояния России.В России не раз подчеркивали, что проект "Северный поток — 2" носит исключительно коммерческий характер и будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/sevpotok-1597750013.html

https://ria.ru/20210217/putin-1597848758.html

https://ria.ru/20210217/potok-1597790179.html

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, андрей коболев, нафтогаз украины, владимир путин, сша, украина