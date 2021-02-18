https://ria.ru/20210218/potok-1597940018.html

Коболев назвал остановку "Северного потока — 2" вопросом жизни и смерти

Коболев назвал остановку "Северного потока — 2" вопросом жизни и смерти

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что остановка постройки "Северного потока — 2" — вопрос жизни и смерти для украинцев. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T06:49

2021-02-18T06:49

2021-02-18T08:46

россия

allseas

северный поток — 2

андрей коболев

нафтогаз украины

сша

украина

в мире

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Украина назвала остановку "Северного потока — 2" вопросом жизни и смерти

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что остановка постройки "Северного потока — 2" — вопрос жизни и смерти для украинцев. Пока через территорию страны проходит транзит газа в западную Европу, украинская ГТС является "частью системы обороны", а изменение географии поставок навредит государству, считает он.Проект предполагает проведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку.Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российское судно "Фортуна" протянуло 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.С датскими властями работы согласованы с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая.

https://ria.ru/20210216/gazoprovod-1597757125.html

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россия, allseas, северный поток — 2, андрей коболев, нафтогаз украины, сша, украина, в мире