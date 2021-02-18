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Коболев назвал остановку "Северного потока — 2" вопросом жизни и смерти
Коболев назвал остановку "Северного потока — 2" вопросом жизни и смерти
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что остановка постройки "Северного потока — 2" — вопрос жизни и смерти для украинцев. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T06:49
2021-02-18T08:46
россия
allseas
северный поток — 2
андрей коболев
нафтогаз украины
сша
украина
в мире
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Украина назвала остановку "Северного потока — 2" вопросом жизни и смерти
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что остановка постройки "Северного потока — 2" — вопрос жизни и смерти для украинцев. Пока через территорию страны проходит транзит газа в западную Европу, украинская ГТС является "частью системы обороны", а изменение географии поставок навредит государству, считает он.Проект предполагает проведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку.Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российское судно "Фортуна" протянуло 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.С датскими властями работы согласованы с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая.
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россия, allseas, северный поток — 2, андрей коболев, нафтогаз украины, сша, украина, в мире

Коболев назвал остановку "Северного потока — 2" вопросом жизни и смерти

06:49 18.02.2021 (обновлено: 08:46 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что остановка постройки "Северного потока — 2" — вопрос жизни и смерти для украинцев.
Пока через территорию страны проходит транзит газа в западную Европу, украинская ГТС является "частью системы обороны", а изменение географии поставок навредит государству, считает он.

"Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить Северный поток — 2 " — это, без преувеличения, вопрос жизни или смерти для наших граждан", — написал Коболев в Facebook

Проект предполагает проведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 20:47
В США назвали "Северный поток — 2" плохой сделкой
Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва.
В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку.
Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российское судно "Фортуна" протянуло 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
С датскими властями работы согласованы с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияAllseasСеверный поток — 2Андрей КоболевНафтогаз УкраиныСШАУкраинаВ мире
 
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