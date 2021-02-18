https://ria.ru/20210218/poroshenko-1598099789.html

Порошенко купил телеканал и обратился к Зеленскому

Порошенко купил телеканал и обратился к Зеленскому

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой", купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко, сумма... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T22:25

2021-02-18T22:25

2021-02-18T22:25

владимир макеенко

петр порошенко

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой", купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко, сумма сделки не оглашается."Сегодня утром мне позвонил Макеенко. Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите канала. Сказал, что единственная его вина, что он несколько лет прилагал усилия, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность - и два часа назад в государственном реестре конечным бенефициарным владельцем "Прямого канала" стала Prime Assets Capital, структура, которая на 100 процентов принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", - заявил Порошенко в эфире "Прямого".Также Порошенко обратился к нынешнему главе государства накануне анонсированного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил созвать заседание СНБО 19 февраля.

https://ria.ru/20210216/zelenskiy-1597707786.html

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владимир макеенко, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире