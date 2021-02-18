https://ria.ru/20210218/polikashin-1597968218.html

Биография Алексея Поликашина

Биография Алексея Поликашина

Алексей Петрович Поликашин родился 9 апреля 1974 года в Москве. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:16

2021-02-18T11:16

2021-02-18T11:16

алексей поликашин

россия

отставки и назначения - новости

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597963275_0:599:2047:1750_1920x0_80_0_0_c91f5f6f7628c3cbf6bd8bd271bb118f.jpg

Алексей Петрович Поликашин родился 9 апреля 1974 года в Москве. В 2000 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности "Финансы и кредит", в 2009 году – Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, где получил степень магистра менеджмента "Государственное управление и местное самоуправление". В 2019 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2002 году Поликашин работал старшим научным сотрудником в Центральном научно-исследовательском институте атомной промышленности. В 2002-2003 годах был заместителем заведующего отделом во Всероссийском научно-исследовательском институте экономики минерального сырья. В 2003-2006 годах работал в управлении производственного контроля и аудита в министерстве природных ресурсов РФ, где занимал должности заместителя начальника управления, начальника отдела, заместителя начальника отдела, советника. В 2006 году был руководителем аппарата заместителя губернатора, заместителя председателя правительства Нижегородской области по развитию имущественно-земельных отношений, предпринимательства, охране окружающей среды и объектов культурного наследия. В 2006-2010 годах занимал пост первого заместителя министра поддержки и развития малого предпринимательства потребительского рынка и услуг Нижегородской области. В 2010-2011 годах – заместитель директора департамента развития конкуренции в министерстве экономического развития РФ. В 2011-2012 годах – первый заместитель главы администрации Балахнинского района Нижегородской области. В 2012-2013 годах – советник генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" по взаимодействию с дочерними зависимыми обществами. Заместитель председателя совета директоров ОАО "КГК". В 2013 году возглавил бюджетный департамент Фонда социального страхования Российской Федерации. С 2016 года – заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации. 17 февраля 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Поликашина временно исполняющим обязанности главы Фонда социального страхования. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей поликашин, россия, отставки и назначения - новости, справки