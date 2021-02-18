https://ria.ru/20210218/polikashin-1597968218.html
Биография Алексея Поликашина
Биография Алексея Поликашина
Алексей Петрович Поликашин родился 9 апреля 1974 года в Москве. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:16
2021-02-18T11:16
2021-02-18T11:16
алексей поликашин
россия
отставки и назначения - новости
справки
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Алексей Петрович Поликашин родился 9 апреля 1974 года в Москве. В 2000 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности "Финансы и кредит", в 2009 году – Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, где получил степень магистра менеджмента "Государственное управление и местное самоуправление". В 2019 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2002 году Поликашин работал старшим научным сотрудником в Центральном научно-исследовательском институте атомной промышленности. В 2002-2003 годах был заместителем заведующего отделом во Всероссийском научно-исследовательском институте экономики минерального сырья. В 2003-2006 годах работал в управлении производственного контроля и аудита в министерстве природных ресурсов РФ, где занимал должности заместителя начальника управления, начальника отдела, заместителя начальника отдела, советника. В 2006 году был руководителем аппарата заместителя губернатора, заместителя председателя правительства Нижегородской области по развитию имущественно-земельных отношений, предпринимательства, охране окружающей среды и объектов культурного наследия. В 2006-2010 годах занимал пост первого заместителя министра поддержки и развития малого предпринимательства потребительского рынка и услуг Нижегородской области. В 2010-2011 годах – заместитель директора департамента развития конкуренции в министерстве экономического развития РФ. В 2011-2012 годах – первый заместитель главы администрации Балахнинского района Нижегородской области. В 2012-2013 годах – советник генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" по взаимодействию с дочерними зависимыми обществами. Заместитель председателя совета директоров ОАО "КГК". В 2013 году возглавил бюджетный департамент Фонда социального страхования Российской Федерации. С 2016 года – заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации. 17 февраля 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Поликашина временно исполняющим обязанности главы Фонда социального страхования. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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алексей поликашин, россия, отставки и назначения - новости, справки
Алексей Петрович Поликашин родился 9 апреля 1974 года
в Москве.
В 2000 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности "Финансы и кредит", в 2009 году – Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, где получил степень магистра менеджмента "Государственное управление и местное самоуправление". В 2019 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В 2002 году Поликашин
работал старшим научным сотрудником в Центральном научно-исследовательском институте атомной промышленности.
В 2002-2003 годах был заместителем заведующего отделом во Всероссийском научно-исследовательском институте экономики минерального сырья.
В 2003-2006 годах работал в управлении производственного контроля и аудита в министерстве природных ресурсов РФ, где занимал должности заместителя начальника управления, начальника отдела, заместителя начальника отдела, советника.
В 2006 году был руководителем аппарата заместителя губернатора, заместителя председателя правительства Нижегородской области по развитию имущественно-земельных отношений, предпринимательства, охране окружающей среды и объектов культурного наследия.
В 2006-2010 годах занимал пост первого заместителя министра поддержки и развития малого предпринимательства потребительского рынка и услуг Нижегородской области.
В 2010-2011 годах – заместитель директора департамента развития конкуренции в министерстве экономического развития РФ.
В 2011-2012 годах – первый заместитель главы администрации Балахнинского района Нижегородской области.
В 2012-2013 годах – советник генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" по взаимодействию с дочерними зависимыми обществами. Заместитель председателя совета директоров ОАО "КГК".
В 2013 году возглавил бюджетный департамент Фонда социального страхования Российской Федерации.
С 2016 года – заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации.
17 февраля 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил
Алексея Поликашина временно исполняющим обязанности главы Фонда социального страхования.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников