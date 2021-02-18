https://ria.ru/20210218/pogoda-1598000654.html

В Петербурге зафиксировали самую низкую температуру за последние пять лет

В Петербурге зафиксировали самую низкую температуру за последние пять лет

Температура воздуха в Санкт-Петербурге в четверг утром опустилась до минус 24,5 градуса, что стало самым низким показателем за пять лет, сообщает... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:34

2021-02-18T13:34

2021-02-18T13:34

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в четверг утром опустилась до минус 24,5 градуса, что стало самым низким показателем за пять лет, сообщает "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".По информации синоптиков, в последний раз температура воздуха в Петербурге опускалась ниже 25 градусов 10 лет назад – в середине февраля 2011 года наблюдался продолжительный холодный период с температурами от минус 20 до минус 27 градусов, 19 февраля 2011 года температура в городе в последний раз понижалась до 25,2 градуса.

https://ria.ru/20210218/pogoda-1597943432.html

санкт-петербург

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2021

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санкт-петербург, общество