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В Петербурге зафиксировали самую низкую температуру за последние пять лет
В Петербурге зафиксировали самую низкую температуру за последние пять лет
Температура воздуха в Санкт-Петербурге в четверг утром опустилась до минус 24,5 градуса, что стало самым низким показателем за пять лет, сообщает... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:34
2021-02-18T13:34
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в четверг утром опустилась до минус 24,5 градуса, что стало самым низким показателем за пять лет, сообщает "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".По информации синоптиков, в последний раз температура воздуха в Петербурге опускалась ниже 25 градусов 10 лет назад – в середине февраля 2011 года наблюдался продолжительный холодный период с температурами от минус 20 до минус 27 градусов, 19 февраля 2011 года температура в городе в последний раз понижалась до 25,2 градуса.
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санкт-петербург, общество

В Петербурге зафиксировали самую низкую температуру за последние пять лет

13:34 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНа Невском проспекте в Санкт-Петербурге во время снегопада
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге во время снегопада - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в четверг утром опустилась до минус 24,5 градуса, что стало самым низким показателем за пять лет, сообщает "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
"Утром 18 февраля 2021 года на ОГМС Санкт-Петербург столбик термометра опустился до минус 24,5 градуса, повторив наиболее низкое значение пятилетней давности", - говорится в сообщении.
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По информации синоптиков, в последний раз температура воздуха в Петербурге опускалась ниже 25 градусов 10 лет назад – в середине февраля 2011 года наблюдался продолжительный холодный период с температурами от минус 20 до минус 27 градусов, 19 февраля 2011 года температура в городе в последний раз понижалась до 25,2 градуса.
 
Санкт-ПетербургОбщество
 
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