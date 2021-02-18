https://ria.ru/20210218/pogoda-1597943432.html
Москвичам пообещали морозную погоду до -14 и без осадков
Москвичам пообещали морозную погоду до -14 и без осадков
Морозная погода до минус 14 градусов и без осадков ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T08:18
2021-02-18T08:18
2021-02-18T08:18
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Морозная погода до минус 14 градусов и без осадков ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в регионе обусловится юго-восточной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей ждет по-зимнему погожий, но морозный денёк с температурным фоном на 8-10 градусов ниже многолетней климатической нормы. Переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице минус 12 - минус 14, в Подмосковье минус 11 - минус 16 градусов", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.Тишковец уточнил, что по Московской области столбики термометров на 6 часов утра четверга опускались до минус 29.
https://ria.ru/20210218/moskva-1597939877.html
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московская область (подмосковье)
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество