https://ria.ru/20210218/pogoda-1597937733.html

Синоптики предупредили о надвигающемся на Россию аномальном холоде

Синоптики предупредили о надвигающемся на Россию аномальном холоде

В большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T03:33

2021-02-18T03:33

2021-02-18T13:17

россия

погода

дальний восток

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597506963_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_42773838c216e8f5a06cf9bae6de293e.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах в четверг и пятницу температура будет примерно на 12 градусов ниже привычной для этих чисел февраля. В субботу — на восемь, в воскресенье и понедельник — на один-два.При этом на Дальнем Востоке температура, наоборот, будет около нормы или выше нее на четыре градуса, а на Камчатке и Сахалине — даже на шесть-восемь градусов, рассказал синоптик.

https://ria.ru/20210218/snegopady-1597937436.html

россия

дальний восток

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество