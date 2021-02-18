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Синоптики предупредили о надвигающемся на Россию аномальном холоде
Синоптики предупредили о надвигающемся на Россию аномальном холоде
В большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T03:33
2021-02-18T13:17
россия
погода
дальний восток
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах в четверг и пятницу температура будет примерно на 12 градусов ниже привычной для этих чисел февраля. В субботу — на восемь, в воскресенье и понедельник — на один-два.При этом на Дальнем Востоке температура, наоборот, будет около нормы или выше нее на четыре градуса, а на Камчатке и Сахалине — даже на шесть-восемь градусов, рассказал синоптик.
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россия, погода, дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Синоптики предупредили о надвигающемся на Россию аномальном холоде

03:33 18.02.2021 (обновлено: 13:17 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗима в Санкт-Петербурге
Зима в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"С 18 февраля по 22 февраля <...> практически вся территория нашей страны (на карте. — Прим. ред.) окрашена голубым, а большей частью — синим цветом, то есть холодная погода. Аномалия температуры отрицательная", — сказал он.

В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах в четверг и пятницу температура будет примерно на 12 градусов ниже привычной для этих чисел февраля. В субботу — на восемь, в воскресенье и понедельник — на один-два.
При этом на Дальнем Востоке температура, наоборот, будет около нормы или выше нее на четыре градуса, а на Камчатке и Сахалине — даже на шесть-восемь градусов, рассказал синоптик.
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РоссияПогодаДальний ВостокРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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