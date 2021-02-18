Вильфанд предупредил о скачках температуры в Москве и Подмосковье
00:22 18.02.2021 (обновлено: 07:18 18.02.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУборка снега на Большом Москворецком мосту в Москве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Погода в ближайшие несколько дней в Москве и Подмосковье будет неустойчивой, в ночь на субботу температура может понизиться до -30 градусов, затем повысится до -4-5 градусов днем и снова понизится во вторник, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Ближайшие несколько дней будут неустойчивыми. Что это значит? Меняется циркуляция… В четверг в Москве и области будет от -17 до -18 градусов, послезавтра ночные температуры -22-24, по области до -27 градусов… в субботу тоже будет необычное распределение - будет от -19 до -23, а местами до -30 градусов. Затем опять в субботу опять ложбинка, температура опять повышается и днем будет около -10 градусов" - сказал Вильфанд.
Он отметил, что в конце недели температура будет ниже нормы на 10 градусов, а во второй половине дня в субботу - на пять.
"В воскресенье ночью -15-20 градусов, а дневные температуры -4-5. В понедельник такая же температура днем -3-8, вполне комфортная, но облачно и снег", - отметил Вильфанд.
По словам метеоролога, во вторник ожидается снова понижение температуры: днем -10-15, ночью -13-18, что ниже нормы на 6-7 градусов.
"Дальше, по предварительным расчетам, вероятно дальнейшее снижение", - отметил Вильфанд.