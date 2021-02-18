https://ria.ru/20210218/pogoda-1597934299.html

Вильфанд предупредил о скачках температуры в Москве и Подмосковье

Вильфанд предупредил о скачках температуры в Москве и Подмосковье

Погода в ближайшие несколько дней в Москве и Подмосковье будет неустойчивой, в ночь на субботу температура может понизиться до -30 градусов, затем повысится до... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T00:22

2021-02-18T00:22

2021-02-18T07:18

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Погода в ближайшие несколько дней в Москве и Подмосковье будет неустойчивой, в ночь на субботу температура может понизиться до -30 градусов, затем повысится до -4-5 градусов днем и снова понизится во вторник, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что в конце недели температура будет ниже нормы на 10 градусов, а во второй половине дня в субботу - на пять."В воскресенье ночью -15-20 градусов, а дневные температуры -4-5. В понедельник такая же температура днем -3-8, вполне комфортная, но облачно и снег", - отметил Вильфанд.По словам метеоролога, во вторник ожидается снова понижение температуры: днем -10-15, ночью -13-18, что ниже нормы на 6-7 градусов."Дальше, по предварительным расчетам, вероятно дальнейшее снижение", - отметил Вильфанд.

https://ria.ru/20210217/pogoda-1597815441.html

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество