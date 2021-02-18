Объявлены регионы-победители блог-тура "Россия – страна возможностей"
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Победителями конкурса среди регионов на право проведения блог-тура в рамках проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стали Магаданская и Челябинская области, Камчатский край, Республика Коми и Республика Карелия; в каждый из регионов отправятся призеры проекта и блогеры с миллионной аудиторией, которые расскажут в соцсетях о местных достопримечательностях, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Регионы-победители были выбраны в трех категориях. Челябинская область одержала победу в номинации "Субъекты РФ с численностью населения от 1 миллиона и выше", Республика Коми и Республика Карелия набрали наибольшее количество баллов среди территорий с населением от 500 тысяч до 1 миллиона. А Магаданская область и Камчатский край выиграли в номинации "Субъекты РФ с численностью населения до 500 тысяч", – привели в пресс-службе пояснения генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
По его словам, победителей выбирал экспертный совет, в состав которого вошли блогеры, представители партнеров проекта "ТопБЛОГ", финалисты конкурса "Мастера гостеприимства" и профильные эксперты. Совет оценивал предлагаемые туристические маршруты и, в целом, концепции путешествий.
"В рамках блог-тура наставники и победители конкурса проведут тематические встречи, автограф-сессии и мастер-классы для жителей регионов-победителей. Кроме того, они посетят достопримечательности, которые были предложены в конкурсных заявках, отправятся на экскурсии по главным спортивным объектам регионов, пообщаются с местными артистами, спортсменами, представителями коренных народов", - добавил Комиссаров.
Блогеры снимут фильмы о самых интересных событиях, национальных традициях и быте, о природных и архитектурных памятниках в каждом пункте блог-тура. Главная задача фильмов – привлечь внимание россиян к местным красотам, показать неочевидные туристические маршруты.
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