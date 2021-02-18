https://ria.ru/20210218/pobediteli-1598089646.html

Объявлены регионы-победители блог-тура "Россия – страна возможностей"

Объявлены регионы-победители блог-тура "Россия – страна возможностей"

Победителями конкурса среди регионов на право проведения блог-тура в рамках проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стали... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T20:44

2021-02-18T20:44

2021-02-18T20:44

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

алексей комиссаров

камчатский край

республика карелия

челябинская область

общество

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Победителями конкурса среди регионов на право проведения блог-тура в рамках проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стали Магаданская и Челябинская области, Камчатский край, Республика Коми и Республика Карелия; в каждый из регионов отправятся призеры проекта и блогеры с миллионной аудиторией, которые расскажут в соцсетях о местных достопримечательностях, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".По его словам, победителей выбирал экспертный совет, в состав которого вошли блогеры, представители партнеров проекта "ТопБЛОГ", финалисты конкурса "Мастера гостеприимства" и профильные эксперты. Совет оценивал предлагаемые туристические маршруты и, в целом, концепции путешествий. "В рамках блог-тура наставники и победители конкурса проведут тематические встречи, автограф-сессии и мастер-классы для жителей регионов-победителей. Кроме того, они посетят достопримечательности, которые были предложены в конкурсных заявках, отправятся на экскурсии по главным спортивным объектам регионов, пообщаются с местными артистами, спортсменами, представителями коренных народов", - добавил Комиссаров.Блогеры снимут фильмы о самых интересных событиях, национальных традициях и быте, о природных и архитектурных памятниках в каждом пункте блог-тура. Главная задача фильмов – привлечь внимание россиян к местным красотам, показать неочевидные туристические маршруты.

https://ria.ru/20210216/polufinal-1597725728.html

камчатский край

республика карелия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), алексей комиссаров, камчатский край, республика карелия, челябинская область, общество