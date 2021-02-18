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Минобороны сэкономило 4,5 млрд рублей, введя питание по отпечатку пальца
Минобороны сэкономило 4,5 млрд рублей, введя питание по отпечатку пальца
Минобороны РФ удалось сократить расходы на продовольственное обеспечение Вооруженных сил за счет внедрения системы выдачи питания по отпечатку пальца,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:03
2021-02-18T16:03
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минобороны РФ удалось сократить расходы на продовольственное обеспечение Вооруженных сил за счет внедрения системы выдачи питания по отпечатку пальца, сообщается в пресс-релизе военного ведомства, поступившем в РИА Новости.Система контроля управления доступом и заказа питания предназначена для автоматизации учета продовольственного обеспечения военнослужащих. Она внедряется в столовых крупных воинских частей, в каждой из которых проходят службу не менее 150 человек.Система позволяет идентифицировать получающих пищу срочников и контрактников по отпечаткам пальцев. Чтобы получить питание в столовой, для идентификации военнослужащий должен приложить палец к биометрическому считывающему устройству перед линией раздачи.После идентификации, помимо получения пайка, военнослужащий может также выбрать рацион на следующий прием пищи.Восемнадцатого февраля отмечается День празднования годовщины создания вещевой и продовольственной служб ВС РФ.
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Минобороны сэкономило 4,5 млрд рублей, введя питание по отпечатку пальца

16:03 18.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкСолдаты-срочники в столовой 56-го гвардейского окружного учебного центра в поселке Сертолово Ленинградской области
Солдаты-срочники в столовой 56-го гвардейского окружного учебного центра в поселке Сертолово Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минобороны РФ удалось сократить расходы на продовольственное обеспечение Вооруженных сил за счет внедрения системы выдачи питания по отпечатку пальца, сообщается в пресс-релизе военного ведомства, поступившем в РИА Новости.
"Системой контроля управления доступом и заказа питания оснащено более 700 столовых воинских частей и организаций. Данная система доказала свою работоспособность, экономический эффект с начала ее функционирования за три года составил более 4,5 млрд рублей", - говорится в релизе.
Система контроля управления доступом и заказа питания предназначена для автоматизации учета продовольственного обеспечения военнослужащих. Она внедряется в столовых крупных воинских частей, в каждой из которых проходят службу не менее 150 человек.
Система позволяет идентифицировать получающих пищу срочников и контрактников по отпечаткам пальцев. Чтобы получить питание в столовой, для идентификации военнослужащий должен приложить палец к биометрическому считывающему устройству перед линией раздачи.
После идентификации, помимо получения пайка, военнослужащий может также выбрать рацион на следующий прием пищи.
Восемнадцатого февраля отмечается День празднования годовщины создания вещевой и продовольственной служб ВС РФ.
Комплект индивидуального рациона питания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.05.2019
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РоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
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