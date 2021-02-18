https://ria.ru/20210218/pitanie-1598041374.html

Минобороны сэкономило 4,5 млрд рублей, введя питание по отпечатку пальца

Минобороны сэкономило 4,5 млрд рублей, введя питание по отпечатку пальца

Минобороны РФ удалось сократить расходы на продовольственное обеспечение Вооруженных сил за счет внедрения системы выдачи питания по отпечатку пальца,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:03

2021-02-18T16:03

2021-02-18T16:03

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минобороны РФ удалось сократить расходы на продовольственное обеспечение Вооруженных сил за счет внедрения системы выдачи питания по отпечатку пальца, сообщается в пресс-релизе военного ведомства, поступившем в РИА Новости.Система контроля управления доступом и заказа питания предназначена для автоматизации учета продовольственного обеспечения военнослужащих. Она внедряется в столовых крупных воинских частей, в каждой из которых проходят службу не менее 150 человек.Система позволяет идентифицировать получающих пищу срочников и контрактников по отпечаткам пальцев. Чтобы получить питание в столовой, для идентификации военнослужащий должен приложить палец к биометрическому считывающему устройству перед линией раздачи.После идентификации, помимо получения пайка, военнослужащий может также выбрать рацион на следующий прием пищи.Восемнадцатого февраля отмечается День празднования годовщины создания вещевой и продовольственной служб ВС РФ.

https://ria.ru/20190521/1553656566.html

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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность