https://ria.ru/20210218/pila-1597950938.html

Врач рассказал об опасности "барической пилы"

Врач рассказал об опасности "барической пилы"

Увеличение количества инфарктов и инсультов может наблюдаться во время "барической пилы" в Москве, осторожными нужно быть людям, имеющим хронические заболевания РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T09:35

2021-02-18T09:35

2021-02-18T09:35

андрей тяжельников

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Увеличение количества инфарктов и инсультов может наблюдаться во время "барической пилы" в Москве, осторожными нужно быть людям, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в праздничные дни москвичей ждет "барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления, что скажется на метеозависимых людях.Врач рассказал, что комфортное для человека атмосферное давление равно 750 миллиметрам ртутного столба. Отклонение давления хоть на 10 миллиметров в ту или иную сторону уже чувствительно для большинства людей. Ухудшение самочувствия при изменении давления или других погодных условий называется метеозависимостью. Она может проявляться в большей или меньшей степени.По словам собеседника агентства, осложнения в здоровье людей из группы риска, например, высокое или сильно пониженное давление, боли в груди, сильная одышка и другие непривычные проявления нельзя игнорировать, и следует незамедлительно обращаться к врачу.

https://ria.ru/20210212/myasnikov-1597138849.html

https://ria.ru/20210218/moskva-1597939877.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей тяжельников, евгений тишковец, общество