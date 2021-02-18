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Врач рассказал об опасности "барической пилы"
Врач рассказал об опасности "барической пилы"
Увеличение количества инфарктов и инсультов может наблюдаться во время "барической пилы" в Москве, осторожными нужно быть людям, имеющим хронические заболевания РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:35
2021-02-18T09:35
андрей тяжельников
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Увеличение количества инфарктов и инсультов может наблюдаться во время "барической пилы" в Москве, осторожными нужно быть людям, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в праздничные дни москвичей ждет "барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления, что скажется на метеозависимых людях.Врач рассказал, что комфортное для человека атмосферное давление равно 750 миллиметрам ртутного столба. Отклонение давления хоть на 10 миллиметров в ту или иную сторону уже чувствительно для большинства людей. Ухудшение самочувствия при изменении давления или других погодных условий называется метеозависимостью. Она может проявляться в большей или меньшей степени.По словам собеседника агентства, осложнения в здоровье людей из группы риска, например, высокое или сильно пониженное давление, боли в груди, сильная одышка и другие непривычные проявления нельзя игнорировать, и следует незамедлительно обращаться к врачу.
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андрей тяжельников, евгений тишковец, общество

Врач рассказал об опасности "барической пилы"

09:35 18.02.2021
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Depositphotos / stevanovicigor
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Увеличение количества инфарктов и инсультов может наблюдаться во время "барической пилы" в Москве, осторожными нужно быть людям, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в праздничные дни москвичей ждет "барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления, что скажется на метеозависимых людях.
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Мясников назвал главный фактор риска для инфаркта и инсульта
Врач рассказал, что комфортное для человека атмосферное давление равно 750 миллиметрам ртутного столба. Отклонение давления хоть на 10 миллиметров в ту или иную сторону уже чувствительно для большинства людей. Ухудшение самочувствия при изменении давления или других погодных условий называется метеозависимостью. Она может проявляться в большей или меньшей степени.
"Даже полностью здоровые люди при изменениях атмосферного давления могут почувствовать слабость и сонливость, или, напротив, беспокойство и возбуждение. Но особенно осторожными нужно быть людям, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, людям с возрастными изменениями в здоровье", - отметил Тяжельников.
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Врач рассказал, как подготовиться к приходу "барической пилы"
"Они могут испытывать более существенные симптомы: учащение пульса, тошноту, общую слабость, чувство нехватки воздуха, одышку, приступы мигрени. Могут происходить обострения хронических заболеваний. В период резкой смены атмосферного давления увеличивается процент инсультов и инфарктов", - добавил он.
По словам собеседника агентства, осложнения в здоровье людей из группы риска, например, высокое или сильно пониженное давление, боли в груди, сильная одышка и другие непривычные проявления нельзя игнорировать, и следует незамедлительно обращаться к врачу.
 
Андрей ТяжельниковЕвгений ТишковецОбщество
 
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