https://ria.ru/20210218/pensioner-1598029272.html

В Москве пенсионера задержали за групповое изнасилование в 1974 году

В Москве пенсионера задержали за групповое изнасилование в 1974 году

Жителя Москвы задержали по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней, совершенном в 1974 году, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:16

2021-02-18T15:16

2021-02-18T19:56

москва

константин рокоссовский

происшествия

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Жителя Москвы задержали по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней, совершенном в 1974 году, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, 25 октября 1974 года на Измайловском шоссе изнасиловали 17-летнюю девушку. Тогда возбудили уголовное дело и установили трех подозреваемых.Спустя почти полвека удалось установить еще одного участника преступления — это оказался мужчина 1956 года рождения, проживающий на Бульваре Рокоссовского.Он уже дал признательные показания, добавил источник.По мнению адвоката Владимира Неупокоева из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры", реальный срок пенсионеру не грозит — скорее всего, уголовное дело прекратят из-за истечения срока давности (по статье об изнасиловании он составляет 15 лет). Тем не менее он лишится определенных прав: например, не сможет занимать должности в правоохранительных органах или ФСБ, а также получать визу для въезда в некоторые страны.

https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1597967523.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, константин рокоссовский, происшествия