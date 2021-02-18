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В Москве пенсионера задержали за групповое изнасилование в 1974 году
В Москве пенсионера задержали за групповое изнасилование в 1974 году
Жителя Москвы задержали по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней, совершенном в 1974 году, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:16
2021-02-18T19:56
москва
константин рокоссовский
происшествия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Жителя Москвы задержали по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней, совершенном в 1974 году, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, 25 октября 1974 года на Измайловском шоссе изнасиловали 17-летнюю девушку. Тогда возбудили уголовное дело и установили трех подозреваемых.Спустя почти полвека удалось установить еще одного участника преступления — это оказался мужчина 1956 года рождения, проживающий на Бульваре Рокоссовского.Он уже дал признательные показания, добавил источник.По мнению адвоката Владимира Неупокоева из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры", реальный срок пенсионеру не грозит — скорее всего, уголовное дело прекратят из-за истечения срока давности (по статье об изнасиловании он составляет 15 лет). Тем не менее он лишится определенных прав: например, не сможет занимать должности в правоохранительных органах или ФСБ, а также получать визу для въезда в некоторые страны.
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москва, константин рокоссовский, происшествия

В Москве пенсионера задержали за групповое изнасилование в 1974 году

15:16 18.02.2021 (обновлено: 19:56 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Жителя Москвы задержали по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней, совершенном в 1974 году, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, 25 октября 1974 года на Измайловском шоссе изнасиловали 17-летнюю девушку. Тогда возбудили уголовное дело и установили трех подозреваемых.
Спустя почти полвека удалось установить еще одного участника преступления — это оказался мужчина 1956 года рождения, проживающий на Бульваре Рокоссовского.
Он уже дал признательные показания, добавил источник.
По мнению адвоката Владимира Неупокоева из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры", реальный срок пенсионеру не грозит — скорее всего, уголовное дело прекратят из-за истечения срока давности (по статье об изнасиловании он составляет 15 лет). Тем не менее он лишится определенных прав: например, не сможет занимать должности в правоохранительных органах или ФСБ, а также получать визу для въезда в некоторые страны.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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