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В Госдуме удивились грифу "секретно" на законопроекте по пенсиям
В Госдуме удивились грифу "секретно" на законопроекте по пенсиям
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков удивился грифу "секретно" на законопроекте о добровольной накопительной пенсионной системе и... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:08
2021-02-18T16:08
россия
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
анатолий аксаков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков удивился грифу "секретно" на законопроекте о добровольной накопительной пенсионной системе и предположил, что это связано с необходимостью сначала согласовать документ внутриведомственно.Минфин планирует до 15 декабря внести в правительство РФ законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе, следует из плана законопроектной детальности министерства на 2021 год. Причем пока он разрабатывается под грифом "секретно"."В данном случае речь идет не о пенсионной реформе, а об изменении системы формирования пенсионных накоплений. Поэтому в Минфине это, конечно, понимают, но в тоже время опасаются, что будут все-равно трактовать как пенсионную реформу", - считает глава думского комитета. Он полагает, что делается это все из лучших побуждений, чтобы "не будоражить общество"."Видимо, они хотят там в исполнительной власти договориться прежде, чем в Госдуму вносить", - допускает он.
https://ria.ru/20210114/pensiya-1593074747.html
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россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), анатолий аксаков

В Госдуме удивились грифу "секретно" на законопроекте по пенсиям

16:08 18.02.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков удивился грифу "секретно" на законопроекте о добровольной накопительной пенсионной системе и предположил, что это связано с необходимостью сначала согласовать документ внутриведомственно.
Минфин планирует до 15 декабря внести в правительство РФ законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе, следует из плана законопроектной детальности министерства на 2021 год. Причем пока он разрабатывается под грифом "секретно".
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"Не знаю почему гриф "секретно" стоит, могу только предполагать, что просто не хотят до согласования внутриведомственного выносить законопроект на широкое обсуждение", - заявил РИА Новости Аксаков.
"В данном случае речь идет не о пенсионной реформе, а об изменении системы формирования пенсионных накоплений. Поэтому в Минфине это, конечно, понимают, но в тоже время опасаются, что будут все-равно трактовать как пенсионную реформу", - считает глава думского комитета. Он полагает, что делается это все из лучших побуждений, чтобы "не будоражить общество".
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"По большому счету то, что предлагается, это в интересах людей, но, видимо, решили пока не выносить на широкое обсуждение, потому что не хотят лишнего ажиотажа вокруг этой темы", - считает депутат.
"Видимо, они хотят там в исполнительной власти договориться прежде, чем в Госдуму вносить", - допускает он.
 
РоссияГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Анатолий Аксаков
 
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