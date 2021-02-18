https://ria.ru/20210218/pensii-1598042156.html

В Госдуме удивились грифу "секретно" на законопроекте по пенсиям

В Госдуме удивились грифу "секретно" на законопроекте по пенсиям

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков удивился грифу "секретно" на законопроекте о добровольной накопительной пенсионной системе и... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:08

2021-02-18T16:08

2021-02-18T16:08

россия

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

анатолий аксаков

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков удивился грифу "секретно" на законопроекте о добровольной накопительной пенсионной системе и предположил, что это связано с необходимостью сначала согласовать документ внутриведомственно.Минфин планирует до 15 декабря внести в правительство РФ законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе, следует из плана законопроектной детальности министерства на 2021 год. Причем пока он разрабатывается под грифом "секретно"."В данном случае речь идет не о пенсионной реформе, а об изменении системы формирования пенсионных накоплений. Поэтому в Минфине это, конечно, понимают, но в тоже время опасаются, что будут все-равно трактовать как пенсионную реформу", - считает глава думского комитета. Он полагает, что делается это все из лучших побуждений, чтобы "не будоражить общество"."Видимо, они хотят там в исполнительной власти договориться прежде, чем в Госдуму вносить", - допускает он.

https://ria.ru/20210114/pensiya-1593074747.html

https://ria.ru/20210217/pensiya-matvienko-1597898234.html

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россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), анатолий аксаков