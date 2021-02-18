https://ria.ru/20210218/pavodki-1598005641.html

Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году

Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году

В целом в 2020 году меры, принятые для локализации паводков и пожаров даже в условиях пандемии, позволили уменьшить размер ущерба, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:53

2021-02-18T13:53

2021-02-18T14:01

тюменская область

забайкальский край

алтайский край

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В целом в 2020 году меры, принятые для локализации паводков и пожаров даже в условиях пандемии, позволили уменьшить размер ущерба, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом в 2020 году комплекс принятых мер, направленных на локализацию паводков и природных пожаров, тем более все это осуществлялось в сложной обстановке распространения новой коронавирусной инфекции, так вот, если посмотреть на цифры, на объективные данные, то в целом комплекс принятых мер позволил в большинстве субъектов Российской Федерации даже уменьшить, по сравнению с 2019 годом и с предыдущими годами, даже уменьшить размер ущерба окружающей среде и материальных потерь", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Путин отметил, что 2020 год был непростым: сохранялась сложная паводковая ситуация на территории целого ряда субъектов Федерации."Что Республика Саха Якутия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Тюменская области. Наиболее опасная ситуация с лесными пожарами складывалась на территории той же Республики Саха Якутия, Забайкальского края, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской области и Чукотского автономного округа", - отметил президент.

https://realty.ria.ru/20201225/pavodok-1590906413.html

тюменская область

забайкальский край

алтайский край

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тюменская область, забайкальский край, алтайский край, владимир путин, общество