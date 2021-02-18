Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/pavodki-1598005641.html
Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году
Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году
В целом в 2020 году меры, принятые для локализации паводков и пожаров даже в условиях пандемии, позволили уменьшить размер ущерба, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:53
2021-02-18T14:01
тюменская область
забайкальский край
алтайский край
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597809184_0:167:3106:1914_1920x0_80_0_0_45cc807f393b5b7b372278ce77e11d84.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В целом в 2020 году меры, принятые для локализации паводков и пожаров даже в условиях пандемии, позволили уменьшить размер ущерба, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом в 2020 году комплекс принятых мер, направленных на локализацию паводков и природных пожаров, тем более все это осуществлялось в сложной обстановке распространения новой коронавирусной инфекции, так вот, если посмотреть на цифры, на объективные данные, то в целом комплекс принятых мер позволил в большинстве субъектов Российской Федерации даже уменьшить, по сравнению с 2019 годом и с предыдущими годами, даже уменьшить размер ущерба окружающей среде и материальных потерь", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Путин отметил, что 2020 год был непростым: сохранялась сложная паводковая ситуация на территории целого ряда субъектов Федерации."Что Республика Саха Якутия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Тюменская области. Наиболее опасная ситуация с лесными пожарами складывалась на территории той же Республики Саха Якутия, Забайкальского края, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской области и Чукотского автономного округа", - отметил президент.
https://realty.ria.ru/20201225/pavodok-1590906413.html
тюменская область
забайкальский край
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597809184_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_209035545fa61b0dacd4402d304a865d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тюменская область, забайкальский край, алтайский край, владимир путин, общество

Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году

13:53 18.02.2021 (обновлено: 14:01 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В целом в 2020 году меры, принятые для локализации паводков и пожаров даже в условиях пандемии, позволили уменьшить размер ущерба, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом в 2020 году комплекс принятых мер, направленных на локализацию паводков и природных пожаров, тем более все это осуществлялось в сложной обстановке распространения новой коронавирусной инфекции, так вот, если посмотреть на цифры, на объективные данные, то в целом комплекс принятых мер позволил в большинстве субъектов Российской Федерации даже уменьшить, по сравнению с 2019 годом и с предыдущими годами, даже уменьшить размер ущерба окружающей среде и материальных потерь", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин отметил, что 2020 год был непростым: сохранялась сложная паводковая ситуация на территории целого ряда субъектов Федерации.
"Что Республика Саха Якутия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Тюменская области. Наиболее опасная ситуация с лесными пожарами складывалась на территории той же Республики Саха Якутия, Забайкальского края, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской области и Чукотского автономного округа", - отметил президент.
Брифинг вице-премьера РФ Марата Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 13:27
Хуснуллин рассказал, когда закончатся работы после паводка в Приангарье
 
Тюменская областьЗабайкальский крайАлтайский крайВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:18Более 50 человек задержали в ходе беспорядков в Испании
14:16Песков заявил, что Россия не бойкотирует Мюнхенскую конференцию
14:14Президент Польши выразил протест из-за приговора журналистам "Белсата"
14:14Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище
14:14Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании
14:12Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой
14:11В Кремле оценили идею Михалкова о наказании за призывы к санкциям
14:11Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
14:11Калягин назвал Мягкова воплощением понятия "интеллигенция"
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
13:56Доказано существование новой экзотической формы льда
13:55Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
13:55В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
13:53Голикова назвала Мягкова душой всеми любимых фильмов
13:53Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году
Лента новостейМолния