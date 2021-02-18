https://ria.ru/20210218/patsient-1598027134.html
Врач рассказал о мужчине, перенесшем пять клинических смертей за ночь
Врач рассказал о мужчине, перенесшем пять клинических смертей за ночь
Пациент, которого московские медики спасли после пяти клинических смертей, работает на кладбище, а до этого служил на флоте и, по его словам, входил во второй... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:07
2021-02-18T15:07
2021-02-18T20:05
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пациент, которого московские медики спасли после пяти клинических смертей, работает на кладбище, а до этого служил на флоте и, по его словам, входил во второй состав атомохода "Курск", рассказал РИА Новости заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ имени Виноградова Виктор Майсков.О том, что 47-летний житель Москвы перенес пять клинических смертей за одну ночь, стало известно на этой неделе. Сначала мужчина почувствовал сильную боль в сердце и сразу же вызвал скорую. Первая клиническая смерть наступила в момент приезда медиков, по дороге в больницу его сердце останавливалось еще дважды, четвертая клиническая смерть произошла сразу после госпитализации, а в пятый раз пациент перестал дышать уже на операционном столе.Он отметил, что сердце пациента отказывалось нормально работать, пока медики не открыли кровоснабжающую артерию. "После некоторых манипуляций сердце начало в полной мере снабжаться и все жизнеугрожающие нарушения ритма прекратились. Естественно, это была очень эмоциональная процедура, собрались врачи всех отделений, кто-то занимался проведением анестезии, кто-то занимался реанимационной деятельностью", — добавил медик.Он рассказал также, что через некоторое время встретил пациента в коридоре больницы и поинтересовался, кем он работает.По словам врача, большинство людей не переживают и одну клиническую смерть — она переходит в биологическую. "Здесь, конечно, большая заслуга и профессионализм врачей. Благодаря слаженной работе удалось спасти человека. Реабилитация, на удивление, прошла нормально, после операции его подключили на ИВЛ, а на следующий день его уже перевели на самостоятельное дыхание, и буквально через два дня я его видел в палате", — заключил Майсков.Атомная многоцелевая ракетная подлодка "Курск" в 2000 году затонула во время учений в Баренцевом море. Ни одному из 118 моряков не удалось выжить. Эта трагедия считается крупнейшей в послевоенной истории советского и российского подводного флота.
https://ria.ru/20200907/hell-1576890337.html
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здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пациент, которого московские медики спасли после пяти клинических смертей, работает на кладбище, а до этого служил на флоте и, по его словам, входил во второй состав атомохода "Курск", рассказал РИА Новости заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ имени Виноградова Виктор Майсков.
О том, что 47-летний житель Москвы перенес пять клинических смертей за одну ночь, стало известно на этой неделе. Сначала мужчина почувствовал сильную боль в сердце и сразу же вызвал скорую. Первая клиническая смерть наступила в момент приезда медиков, по дороге в больницу его сердце останавливалось еще дважды, четвертая клиническая смерть произошла сразу после госпитализации, а в пятый раз пациент перестал дышать уже на операционном столе.
"Мы стояли и работали в операционной, к нам зашел врач реанимации, который нам сказал, что в больницу везут мужчину с клинической смертью. Клиническая смерть, в отличии от биологической, обратимое состояние. Ее могут вызвать разные факторы, в данном случае она была вызвана остановкой сердца из-за инфаркта миокарда", — рассказал Майсков.
Он отметил, что сердце пациента отказывалось нормально работать, пока медики не открыли кровоснабжающую артерию. "После некоторых манипуляций сердце начало в полной мере снабжаться и все жизнеугрожающие нарушения ритма прекратились. Естественно, это была очень эмоциональная процедура, собрались врачи всех отделений, кто-то занимался проведением анестезии, кто-то занимался реанимационной деятельностью", — добавил медик.
Он рассказал также, что через некоторое время встретил пациента в коридоре больницы и поинтересовался, кем он работает.
"Он сказал, что работает на кладбище. Я у него спросил, а кем он раньше работал, на что он мне сказал, что до этого он служил на флоте на атомоходе "Курск" и был в составе второго экипажа. Я ему сказал, что, видимо, его жизненное предназначение еще не исполнено, раз Бог не отпускает", — сказал Майсков.
По словам врача, большинство людей не переживают и одну клиническую смерть — она переходит в биологическую.
"Здесь, конечно, большая заслуга и профессионализм врачей. Благодаря слаженной работе удалось спасти человека. Реабилитация, на удивление, прошла нормально, после операции его подключили на ИВЛ, а на следующий день его уже перевели на самостоятельное дыхание, и буквально через два дня я его видел в палате", — заключил Майсков.
Атомная многоцелевая ракетная подлодка "Курск" в 2000 году затонула во время учений в Баренцевом море
. Ни одному из 118 моряков не удалось выжить. Эта трагедия считается крупнейшей в послевоенной истории советского и российского подводного флота.