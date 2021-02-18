https://ria.ru/20210218/patriarkh-1598085403.html

В Сербии бросили судьбоносный для Москвы жребий

В Сербии бросили судьбоносный для Москвы жребий

В Белграде патриархом Сербской православной церкви выбрали митрополита Загребско-Люблянского Порфирия (Перича). Архиерейский собор, на котором "апостольский... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T20:10

2021-02-18T20:10

2021-02-18T20:29

религия и мировоззрение

сербская православная церковь

александр вучич

воеводина

русская православная церковь

белградский университет

москва

косово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598083759_0:92:2997:1778_1920x0_80_0_0_98b07ec698a351cf6a8da8ac0b1e56d2.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Белграде патриархом Сербской православной церкви выбрали митрополита Загребско-Люблянского Порфирия (Перича). Архиерейский собор, на котором "апостольский жребий" явил миру нового предстоятеля, проходил в напряженной по политическим причинам обстановке. И его решение стало судьбоносным не только для Сербии, но и для всего православного мира. Уставные спорыПатриархи православных церквей согласно канонам избираются пожизненно. Поэтому их меняют по сравнению с государственными лидерами нечасто. В среднем предстоятели правят 20-30 лет. И некоторые проводят важные церковные реформы.Новый патриарх — 46-й в истории Сербской церкви. В православном мире она одна из крупнейших. Около десяти миллионов верующих, 46 епархий. В диптихе — "списке чести", который оглашается на патриарших службах в православных храмах всех стран, — ее предстоятель располагается на шестом-седьмом месте, рядом с патриархом Московским, пятым по диптиху. Вообще, эти церкви близки. Когда в 2018 году Константинопольский патриарх Варфоломей решил вмешаться в украинский церковный вопрос и легализовать местных раскольников, церковный Белград сразу встал на сторону Москвы. Помимо братской поддержки, тому были и прагматичные причины: Сербскую церковь тоже хотят раздробить. В Черногории и Македонии местные раскольники при поддержке властей много лет добиваются автокефалии. Так же и в Косово — местные мусульманские власти пытаются создать "ручную церковь". Вопрос с Косово особенно болезненный для верующих. Там находится Печский патриарший монастырь — историческая кафедра предстоятелей Сербской церкви, где с XIII века происходила их интронизация. Эта традиция отражена и в официальном титуле главы СПЦ: архиепископ Печский, митрополит Белградско-Карловацкий и патриарх Сербский.Так будут именовать митрополита Порфирия. Пока он только "избранный патриарх", официальное возведение на престол впереди. После этого, как ожидается, он огласит программу своего патриаршества.Сейчас очевидно одно: оно будет непростым. Даже прописанный в уставе порядок выборов главы СПЦ вызывал споры. Участники собора выдвигают три кандидатуры. Затем приглашают авторитетного монаха, известного своим благочестием, и он вслепую достает один из трех конвертов с именем претендента на престол. Это называется "апостольским жребием": так первые христиане избирали себе лидеров, а апостолы решали, кто в какую страну отправится проповедовать.Однако до собора некоторые епископы настаивали на тайном голосовании. Об этом, кстати, говорил и покойный патриарх Ириней. Как пишут сербские СМИ, соборяне решили не менять устав во избежание споров. "Больше, чем просто патриарх"Историческую миссию вытягивания жребия в этот раз выполнил архимандрит Матей (Ристанович) из монастыря Сисоевац. Что примечательно, его назначили в последний момент, вместо архимандрита Иоанна (Радосавлевича).По данным сербского издания Curir, причиной мог стать конфликт интересов. Отец Иоанн довольно давно дружит с митрополитом Иринеем (Буловичем), который считался одним из основных кандидатов на патриаршество. По настоянию ряда епископов участники собора отстранили монаха. Это не единственная неожиданность. Накануне заменили председателя собора. Епископа Шабачского Лаврентия госпитализировали — по данным СМИ, "из-за тяжелой реакции на вакцину от коронавируса". Вместо него собор возглавил епископ Сремский Василий. Простые верующие увидели в этом дурной знак. Дело в том, что политическая ситуация в стране напряженная. "Нынешние выборы прошли в довольно сложный момент. Сербия столкнулась с проблемой организованной преступности, причем с самых верхов власти", — говорит РИА Новости доктор политических наук Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич.Кроме того, по его словам, люди недовольны политикой в отношении Косово, которое в 2007 году при поддержке Запада провозгласило независимость от Белграда. Сербия и некоторые государства, включая Россию, суверенитет Косово не признают. Осенью Белград и Приштина при посредничестве Вашингтона подписали соглашение о сотрудничестве. "Нынешнему президенту Александру Вучичу не хочется, чтобы патриарх вмешивался в его планы. Особенно по Косово. Хотя предстоятель Сербской церкви — крупнейшая не только духовная, но и политическая фигура", — поясняет эксперт.Светские власти нервничали. Так, собор по их настоянию впервые в новейшей истории страны состоялся не в здании патриархии, а в крипте храма Святого Саввы. Президент объяснил это противовирусными мерами, однако духовенство ему не поверило. Ряд епископов даже выступили по этому поводу."Проведение Священного синода епископов за пределами здания патриархата, особенно в месте, где много видеокамер и нет условий для уединения, необходимых для такого важного мероприятия, совершенно неоправданно", — заявили сербские иерархи.Другие же участники собора, напротив, выступили именно за эту площадку. Такая открытость, по их словам, покажет властям, что Церковь не боится никого."Мы должны быть честными и сказать, что государство всегда пыталось влиять на Церковь и влияло по-разному. Конечно, были разные системы и режимы: монархический, республиканский, коммунистический. Однако я придерживаюсь того мнения, что мы, архиепископы, свободные люди, мы пастыри своего народа, и мы можем быть свободными", — говорил перед собором епископ Дюссельдорфский Григорий. "Вместе с Россией"Новому сербскому патриарху предстоит немало испытаний. Это первый предстоятель поместной церкви, избранный после большого раскола православного мира из-за Украины. Предстоятель СПЦ, как одна из видных для верующих всего мира фигур, неизбежно примет участие в разрешении кризиса. Сербский патриарх Ириней непреклонно стоял за соблюдение вековых канонов. По сути, он был единственным значимым союзником РПЦ в украинской проблеме. Ведь другие поместные церкви либо поддержали Константинополь (как Александрийская церковь), либо заняли нейтральную позицию (Иерусалимская, Румынская, Грузинская).В Русской православной церкви надеются, что патриарх Порфирий продолжит курс предшественника. "Он — защитник канонического церковного строя. И в прежние годы мы всегда видели с его стороны поддержку наших православных верующих на Украине и неприятие раскола. <...> Избрание патриарха — момент исторический и судьбоносный. Это большое событие в жизни братской церкви, с которой у нас тесные отношения, обусловленные историей и взаимной поддержкой наших народов. А также общим пониманием тех вызовов православному единству, с которым столкнулась мировая семья поместных церквей в последние годы", — отмечает в беседе с РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.Собственно, и сам будущий предстоятель СПЦ неоднократно указывал, что для сербских верующих очень важна Россия."Для нашего народа Россия, как говорил покойный патриарх Ириней, — это большой корабль. С Россией нас связывает вопрос идентичности, и это вопрос веры. Нас объединяет православная церковь. У нас абсолютно одинаковые ценности, одинаковый взгляд на мир. Конечно, не только с русскими, но и с греками и со всеми православными народами. Однако из-за кровного родства в особой степени и наша история, и наше самосознание переплетены с русским народом", — рассуждал он в эфире сербского телевидения. Митрополит Порфирий родился 22 июля 1961 года в городе Бечея. В Белградском университете окончил богословский факультет, потом учился в Афинах. В мае 1999-м был избран епископом Егерским, викарием Бачской епархии (территория автономного края Воеводина в Сербии). А с 2014 года служил в соседней Хорватии митрополитом Загребско-Люблянской епархии.У Порфирия довольно большой "опыт выживания", ведь у католической Хорватии с православной Сербией довольно сложные отношения, отмечает политолог Аркадий Малер."Конечно, его дипломатические способности пригодятся. Но в то же время избранному патриарху придется принимать сложные однозначные решения", — добавляет он.Прежде всего речь о попытках Константинопольской церкви отнять канонические территории Сербского патриархата — Черногорию, Косово и Македонию. Сербской церкви, по мнению эксперта, предстоит сложная борьба за святыни и верующих.

https://ria.ru/20210210/zakon-1596733804.html

воеводина

москва

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербская православная церковь, александр вучич, воеводина, русская православная церковь, белградский университет, москва, косово