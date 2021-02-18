https://ria.ru/20210218/patriarkh-1598065900.html

Избран новый патриарх Сербской православной церкви

Избран новый патриарх Сербской православной церкви

Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) избрал 46-го патриарха Сербского, им стал митрополит Загребско-Люблянский Порфирий, передает корреспондент РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:52

2021-02-18T17:52

2021-02-18T18:02

религия и мировоззрение

сербская православная церковь

новости - религия и мировоззрение

сербия

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БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) избрал 46-го патриарха Сербского, им стал митрополит Загребско-Люблянский Порфирий, передает корреспондент РИА Новости.Выборы архиепископа Печского, митрополита Белградско-Карловацкого и патриарха Сербского состоялись в четверг в нижней церкви (крипте), посвященной святому князю Лазарю Косовскому, в крупнейшем в регионе православном храме святого Саввы Сербского в центре Белграда. Там же похоронен предыдущий патриарх Ириней, который скончался от последствий COVID-19 20 ноября. Утром в четверг свыше 40 владык совместно отслужили торжественную литургию. Архиерейский собор начался в полдень (14.00 мск).После избрания церковнослужители торжественно сопроводили Порфирия из храма. Присутствующие приветствовали нового патриарха под звон колоколов.Нового предстоятеля Сербской церкви ожидает интронизация в соборном храме архангела Михаила в Белграде, после чего он официально займет свой пост.По сербской церковной традиции сначала епископы, архиепископы и митрополиты выбрали из своих рядов трех наиболее достойных кандидатов. Претендовать на патриарший престол могли лишь те, кто принял постриг не менее 20 лет назад и не менее 5 лет носит сан архиерея. Общим голосованием выбрали троих кандидатов, которые должны были набрать больше половины из голосов всех присутствующих. Затем их имена в конвертах были положены в Евангелие, откуда один из конвертов "вслепую" извлек старейший монах одного из монастырей.

сербия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, сербия