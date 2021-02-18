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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210218/patriarkh-1598065900.html
Избран новый патриарх Сербской православной церкви
Избран новый патриарх Сербской православной церкви
Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) избрал 46-го патриарха Сербского, им стал митрополит Загребско-Люблянский Порфирий, передает корреспондент РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:52
2021-02-18T18:02
религия и мировоззрение
сербская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
сербия
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БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) избрал 46-го патриарха Сербского, им стал митрополит Загребско-Люблянский Порфирий, передает корреспондент РИА Новости.Выборы архиепископа Печского, митрополита Белградско-Карловацкого и патриарха Сербского состоялись в четверг в нижней церкви (крипте), посвященной святому князю Лазарю Косовскому, в крупнейшем в регионе православном храме святого Саввы Сербского в центре Белграда. Там же похоронен предыдущий патриарх Ириней, который скончался от последствий COVID-19 20 ноября. Утром в четверг свыше 40 владык совместно отслужили торжественную литургию. Архиерейский собор начался в полдень (14.00 мск).После избрания церковнослужители торжественно сопроводили Порфирия из храма. Присутствующие приветствовали нового патриарха под звон колоколов.Нового предстоятеля Сербской церкви ожидает интронизация в соборном храме архангела Михаила в Белграде, после чего он официально займет свой пост.По сербской церковной традиции сначала епископы, архиепископы и митрополиты выбрали из своих рядов трех наиболее достойных кандидатов. Претендовать на патриарший престол могли лишь те, кто принял постриг не менее 20 лет назад и не менее 5 лет носит сан архиерея. Общим голосованием выбрали троих кандидатов, которые должны были набрать больше половины из голосов всех присутствующих. Затем их имена в конвертах были положены в Евангелие, откуда один из конвертов "вслепую" извлек старейший монах одного из монастырей.
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сербская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, сербия

Избран новый патриарх Сербской православной церкви

17:52 18.02.2021 (обновлено: 18:02 18.02.2021)
 
© Фото : @MitropolitPorfirije/FacebookМитрополит Загребский и Люблянский Порфирий
Митрополит Загребский и Люблянский Порфирий - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : @MitropolitPorfirije/Facebook
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) избрал 46-го патриарха Сербского, им стал митрополит Загребско-Люблянский Порфирий, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы архиепископа Печского, митрополита Белградско-Карловацкого и патриарха Сербского состоялись в четверг в нижней церкви (крипте), посвященной святому князю Лазарю Косовскому, в крупнейшем в регионе православном храме святого Саввы Сербского в центре Белграда. Там же похоронен предыдущий патриарх Ириней, который скончался от последствий COVID-19 20 ноября. Утром в четверг свыше 40 владык совместно отслужили торжественную литургию. Архиерейский собор начался в полдень (14.00 мск).
После избрания церковнослужители торжественно сопроводили Порфирия из храма. Присутствующие приветствовали нового патриарха под звон колоколов.
Нового предстоятеля Сербской церкви ожидает интронизация в соборном храме архангела Михаила в Белграде, после чего он официально займет свой пост.
По сербской церковной традиции сначала епископы, архиепископы и митрополиты выбрали из своих рядов трех наиболее достойных кандидатов. Претендовать на патриарший престол могли лишь те, кто принял постриг не менее 20 лет назад и не менее 5 лет носит сан архиерея. Общим голосованием выбрали троих кандидатов, которые должны были набрать больше половины из голосов всех присутствующих. Затем их имена в конвертах были положены в Евангелие, откуда один из конвертов "вслепую" извлек старейший монах одного из монастырей.
 
Религия и мировоззрениеСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеСербия
 
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