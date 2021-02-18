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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210218/pandemiya-1597976576.html
Китай внес четыре предложения по борьбе с пандемией COVID-19
Китай внес четыре предложения по борьбе с пандемией COVID-19
Министр иностранных дел КНР Ван И 17 февраля выступил с предложениями относительно борьбы с пандемией COVID-19 и внесения нового вклада в обеспечение мира. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:01
2021-02-18T12:01
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
антониу гутерриш
ван и (политик)
китай
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МОСКВА, 18 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Министр иностранных дел КНР Ван И 17 февраля выступил с предложениями относительно борьбы с пандемией COVID-19 и внесения нового вклада в обеспечение мира.Свои предложения он озвучил по видеосвязи в ходе открытого заседания министерского уровня в Совете Безопасности ООН по вопросам распределения вакцин против COVID-19.Ван И предложил ставить на первое место интересы людей и укреплять глобальное сотрудничество по борьбе с COVID-19; в полной мере выполнять резолюции СБ ООН и создавать благоприятные условия для борьбы с пандемией; решать проблемы дефицита вакцин и увеличивать помощь развивающимся странам; усиливать координацию и полностью задействовать роль системы ООН.Китай принимает конкретные шаги для содействия справедливому распределению вакцин против COVID-19, подчеркнул глава МИД КНР. Он добавил, что при осуществлении международного сотрудничества по вакцинам от COVID-19 Китай никогда не стремился к каким-либо геополитическим целям, никогда не рассчитывал на какие-либо экономические выгоды и никогда не ставил никаких политических условий.По его словам, Китай продолжит работать со всеми странами и укреплять с ними сотрудничество в области вакцин и борьбы с пандемией.Открытое заседание министерского уровня было посвящено вопросам обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19 в условиях конфликта и отсутствия безопасности. В виртуальной встрече приняли участие представители стран-членов СБ ООН и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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коронавирус covid-19, антониу гутерриш, ван и (политик), китай

Китай внес четыре предложения по борьбе с пандемией COVID-19

12:01 18.02.2021
 
© REUTERS / Cindy LiuРабочие разгружают самолет с вакциной от коронавирусной инфекции из Китая в международном аэропорту Пномпень в Камбоджи
Рабочие разгружают самолет с вакциной от коронавирусной инфекции из Китая в международном аэропорту Пномпень в Камбоджи - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© REUTERS / Cindy Liu
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МОСКВА, 18 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Министр иностранных дел КНР Ван И 17 февраля выступил с предложениями относительно борьбы с пандемией COVID-19 и внесения нового вклада в обеспечение мира.
Свои предложения он озвучил по видеосвязи в ходе открытого заседания министерского уровня в Совете Безопасности ООН по вопросам распределения вакцин против COVID-19.
Гэн Шуан в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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Китай призвал миротворческие силы ООН поддержать борьбу с пандемией
Ван И предложил ставить на первое место интересы людей и укреплять глобальное сотрудничество по борьбе с COVID-19; в полной мере выполнять резолюции СБ ООН и создавать благоприятные условия для борьбы с пандемией; решать проблемы дефицита вакцин и увеличивать помощь развивающимся странам; усиливать координацию и полностью задействовать роль системы ООН.
Китай принимает конкретные шаги для содействия справедливому распределению вакцин против COVID-19, подчеркнул глава МИД КНР. Он добавил, что при осуществлении международного сотрудничества по вакцинам от COVID-19 Китай никогда не стремился к каким-либо геополитическим целям, никогда не рассчитывал на какие-либо экономические выгоды и никогда не ставил никаких политических условий.
"Больше всего мы думаем о том, чтобы сделать вакцины физически и экономически доступным общественным благом для народов всех стран", – сказал Ван И.
По его словам, Китай продолжит работать со всеми странами и укреплять с ними сотрудничество в области вакцин и борьбы с пандемией.
Открытое заседание министерского уровня было посвящено вопросам обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19 в условиях конфликта и отсутствия безопасности. В виртуальной встрече приняли участие представители стран-членов СБ ООН и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Антониу ГутерришВан И (политик)Китай
 
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