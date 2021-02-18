Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210218/pamyatnik-1598052906.html
Еврейская община выступила против возвращения памятника Дзержинскому
Еврейская община выступила против возвращения памятника Дзержинскому
На Лубянской площади в Москве вместо памятника Дзержинскому стоит установить памятник репрессированным или фонтан как мирный символ, считает глава департамента... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:00
2021-02-18T17:44
дзержинский
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
россия
борух горин
федерация еврейских общин россии
феликс дзержинский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/140093/15/1400931500_0:74:1928:1159_1920x0_80_0_0_7eb5b63921aa947629f297e35fd46be2.jpg
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На Лубянской площади в Москве вместо памятника Дзержинскому стоит установить памятник репрессированным или фонтан как мирный символ, считает глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.Ранее ряд писателей, блогеров и журналистов обратились к правительству Москвы с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь.Он отметил, что не припоминает, чтобы за последние десятилетия в Москве устанавливали удачные с художественной точки зрения памятники. "Поэтому лучше всего восстановить на площади то, что было до Дзержинского – фонтан. Это будет не только архитектурным решением, но и символическим. Фонтан – символ чего-то мирного в городской архитектуре, он должен заменить символ агрессии и репрессий. Это будет символом возвращения к нравственности до советского террора", - пояснил Горин.Также он отметил, что доволен тем, что памятник Дзержинскому не был уничтожен. "Такие произведения искусства нужно сохранять - и в том числе, чтобы знать, как мастера воспевали таких деятелей. Хорошо, что памятник остается в парке "Музеон", - заключил собеседник агентства.Памятник Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году, автором проекта был советский архитектор Григорий Захаров. После августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ (ныне – здание ФСБ), после чего городские власти организовали его перемещение к Третьяковской галерее, а в октябре того же года монумент установили в парке "Музеон".
https://ria.ru/20210216/referendum-1597710150.html
https://ria.ru/20210217/pamyatnik-1597838574.html
дзержинский
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/140093/15/1400931500_0:0:1928:1446_1920x0_80_0_0_8aa2fe389406009e160490ac13b7c05d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дзержинский, религия, новости - религия и мировоззрение, россия, борух горин, федерация еврейских общин россии, феликс дзержинский, москва

Еврейская община выступила против возвращения памятника Дзержинскому

17:00 18.02.2021 (обновлено: 17:44 18.02.2021)
 
© РИА Новости / В. Львов / Перейти в фотобанкПамятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Г. А. Захаров. 1958.
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Г. А. Захаров. 1958. - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / В. Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На Лубянской площади в Москве вместо памятника Дзержинскому стоит установить памятник репрессированным или фонтан как мирный символ, считает глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
Ранее ряд писателей, блогеров и журналистов обратились к правительству Москвы с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь.
Бронзовый памятник Ф.Э. Дзержинскому - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 16:12
В МГД предложили вынести вопрос о памятнике Дзержинскому на референдум
"К идее установить памятник Дзержинскому отношусь отрицательно. Это символ создания репрессивной системы, службы, которая перемолола судьбы миллионов невинных людей. Восстановление памятника – это реабилитация эпохи и людей, ее сотворивших. На этом месте лучше было бы поставить хороший памятник репрессированным, невинно замученным или фонтан", - сказал Горин РИА Новости.
Он отметил, что не припоминает, чтобы за последние десятилетия в Москве устанавливали удачные с художественной точки зрения памятники. "Поэтому лучше всего восстановить на площади то, что было до Дзержинского – фонтан. Это будет не только архитектурным решением, но и символическим. Фонтан – символ чего-то мирного в городской архитектуре, он должен заменить символ агрессии и репрессий. Это будет символом возвращения к нравственности до советского террора", - пояснил Горин.
Также он отметил, что доволен тем, что памятник Дзержинскому не был уничтожен. "Такие произведения искусства нужно сохранять - и в том числе, чтобы знать, как мастера воспевали таких деятелей. Хорошо, что памятник остается в парке "Музеон", - заключил собеседник агентства.
Памятник Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году, автором проекта был советский архитектор Григорий Захаров.
После августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ (ныне – здание ФСБ), после чего городские власти организовали его перемещение к Третьяковской галерее, а в октябре того же года монумент установили в парке "Музеон".
Памятник Феликсу Дзержинскому - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 13:56Религия и мировоззрение
РПЦ раскритиковала идею вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
 
Религия и мировоззрениеДзержинскийРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРоссияБорух ГоринФедерация еврейских общин РоссииФеликс ДзержинскийМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
02:15Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
02:15Специалист дал совет по быстрому поиску украденного гаджета
02:05Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии
Лента новостейМолния