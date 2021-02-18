Еврейская община выступила против возвращения памятника Дзержинскому
17:00 18.02.2021 (обновлено: 17:44 18.02.2021)
© РИА Новости / В. Львов / Перейти в фотобанкПамятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Г. А. Захаров. 1958.
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На Лубянской площади в Москве вместо памятника Дзержинскому стоит установить памятник репрессированным или фонтан как мирный символ, считает глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
Ранее ряд писателей, блогеров и журналистов обратились к правительству Москвы с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь.
"К идее установить памятник Дзержинскому отношусь отрицательно. Это символ создания репрессивной системы, службы, которая перемолола судьбы миллионов невинных людей. Восстановление памятника – это реабилитация эпохи и людей, ее сотворивших. На этом месте лучше было бы поставить хороший памятник репрессированным, невинно замученным или фонтан", - сказал Горин РИА Новости.
Он отметил, что не припоминает, чтобы за последние десятилетия в Москве устанавливали удачные с художественной точки зрения памятники. "Поэтому лучше всего восстановить на площади то, что было до Дзержинского – фонтан. Это будет не только архитектурным решением, но и символическим. Фонтан – символ чего-то мирного в городской архитектуре, он должен заменить символ агрессии и репрессий. Это будет символом возвращения к нравственности до советского террора", - пояснил Горин.
Также он отметил, что доволен тем, что памятник Дзержинскому не был уничтожен. "Такие произведения искусства нужно сохранять - и в том числе, чтобы знать, как мастера воспевали таких деятелей. Хорошо, что памятник остается в парке "Музеон", - заключил собеседник агентства.
Памятник Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году, автором проекта был советский архитектор Григорий Захаров.
После августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ (ныне – здание ФСБ), после чего городские власти организовали его перемещение к Третьяковской галерее, а в октябре того же года монумент установили в парке "Музеон".