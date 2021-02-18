https://ria.ru/20210218/pamyatnik-1598052906.html

Еврейская община выступила против возвращения памятника Дзержинскому

Еврейская община выступила против возвращения памятника Дзержинскому

На Лубянской площади в Москве вместо памятника Дзержинскому стоит установить памятник репрессированным или фонтан как мирный символ, считает глава департамента... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:00

2021-02-18T17:00

2021-02-18T17:44

дзержинский

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

россия

борух горин

федерация еврейских общин россии

феликс дзержинский

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/140093/15/1400931500_0:74:1928:1159_1920x0_80_0_0_7eb5b63921aa947629f297e35fd46be2.jpg

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На Лубянской площади в Москве вместо памятника Дзержинскому стоит установить памятник репрессированным или фонтан как мирный символ, считает глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.Ранее ряд писателей, блогеров и журналистов обратились к правительству Москвы с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь.Он отметил, что не припоминает, чтобы за последние десятилетия в Москве устанавливали удачные с художественной точки зрения памятники. "Поэтому лучше всего восстановить на площади то, что было до Дзержинского – фонтан. Это будет не только архитектурным решением, но и символическим. Фонтан – символ чего-то мирного в городской архитектуре, он должен заменить символ агрессии и репрессий. Это будет символом возвращения к нравственности до советского террора", - пояснил Горин.Также он отметил, что доволен тем, что памятник Дзержинскому не был уничтожен. "Такие произведения искусства нужно сохранять - и в том числе, чтобы знать, как мастера воспевали таких деятелей. Хорошо, что памятник остается в парке "Музеон", - заключил собеседник агентства.Памятник Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году, автором проекта был советский архитектор Григорий Захаров. После августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ (ныне – здание ФСБ), после чего городские власти организовали его перемещение к Третьяковской галерее, а в октябре того же года монумент установили в парке "Музеон".

https://ria.ru/20210216/referendum-1597710150.html

https://ria.ru/20210217/pamyatnik-1597838574.html

дзержинский

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дзержинский, религия, новости - религия и мировоззрение, россия, борух горин, федерация еврейских общин россии, феликс дзержинский, москва