https://ria.ru/20210218/ozhogi-1598024697.html

В Ивановской области девочка получила ожоги из-за прорыва трубы в детсаде

В Ивановской области девочка получила ожоги из-за прорыва трубы в детсаде

Двухлетняя девочка госпитализирована с ожогами спины в Ивановской области из детского садика, где прорвало трубу отопления, сообщает в четверг следственное... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:55

2021-02-18T14:55

2021-02-18T17:42

ивановская область

шуя

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg

ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Двухлетняя девочка госпитализирована с ожогами спины в Ивановской области из детского садика, где прорвало трубу отопления, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону."В следственный отдел по городу Шуя следственного управления поступило сообщение, что в детском саду села Воскресенское Савинского района Ивановской области в результате прорыва трубы отопления получила травмы девочка, 2018 года рождения", - говорится в сообщении.По данным следствия, ребенок с ожогами спины был доставлен в Ивановскую областную клиническую больницу.Проверку инцидента начала прокуратура Савинского района, информирует областная прокуратура."В настоящее время работники прокуратуры получают объяснения с работников дошкольного учреждения. В ходе проверки будет дана оценка качества и безопасности услуг, оказываемых учреждением", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20180227/1515393424.html

ивановская область

шуя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область, шуя, происшествия