В Ивановской области девочка получила ожоги из-за прорыва трубы в детсаде
14:55 18.02.2021 (обновлено: 17:42 18.02.2021)
ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Двухлетняя девочка госпитализирована с ожогами спины в Ивановской области из детского садика, где прорвало трубу отопления, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"В следственный отдел по городу Шуя следственного управления поступило сообщение, что в детском саду села Воскресенское Савинского района Ивановской области в результате прорыва трубы отопления получила травмы девочка, 2018 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ребенок с ожогами спины был доставлен в Ивановскую областную клиническую больницу.
"На место происшествия выехала следственная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по результатам проверки им будет дана юридическая оценка и принято процессуальное решение", - отмечает следствие.
Проверку инцидента начала прокуратура Савинского района, информирует областная прокуратура.
"В настоящее время работники прокуратуры получают объяснения с работников дошкольного учреждения. В ходе проверки будет дана оценка качества и безопасности услуг, оказываемых учреждением", - говорится в сообщении.
27 февраля 2018, 18:12В Костроме из-за порыва горячей воды в квартире погибла женщина