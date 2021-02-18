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В Ивановской области девочка получила ожоги из-за прорыва трубы в детсаде
В Ивановской области девочка получила ожоги из-за прорыва трубы в детсаде
Двухлетняя девочка госпитализирована с ожогами спины в Ивановской области из детского садика, где прорвало трубу отопления, сообщает в четверг следственное... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:55
2021-02-18T17:42
ивановская область
шуя
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Двухлетняя девочка госпитализирована с ожогами спины в Ивановской области из детского садика, где прорвало трубу отопления, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону."В следственный отдел по городу Шуя следственного управления поступило сообщение, что в детском саду села Воскресенское Савинского района Ивановской области в результате прорыва трубы отопления получила травмы девочка, 2018 года рождения", - говорится в сообщении.По данным следствия, ребенок с ожогами спины был доставлен в Ивановскую областную клиническую больницу.Проверку инцидента начала прокуратура Савинского района, информирует областная прокуратура."В настоящее время работники прокуратуры получают объяснения с работников дошкольного учреждения. В ходе проверки будет дана оценка качества и безопасности услуг, оказываемых учреждением", - говорится в сообщении.
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ивановская область, шуя, происшествия

В Ивановской области девочка получила ожоги из-за прорыва трубы в детсаде

14:55 18.02.2021 (обновлено: 17:42 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Двухлетняя девочка госпитализирована с ожогами спины в Ивановской области из детского садика, где прорвало трубу отопления, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"В следственный отдел по городу Шуя следственного управления поступило сообщение, что в детском саду села Воскресенское Савинского района Ивановской области в результате прорыва трубы отопления получила травмы девочка, 2018 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ребенок с ожогами спины был доставлен в Ивановскую областную клиническую больницу.
"На место происшествия выехала следственная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по результатам проверки им будет дана юридическая оценка и принято процессуальное решение", - отмечает следствие.
Проверку инцидента начала прокуратура Савинского района, информирует областная прокуратура.
"В настоящее время работники прокуратуры получают объяснения с работников дошкольного учреждения. В ходе проверки будет дана оценка качества и безопасности услуг, оказываемых учреждением", - говорится в сообщении.
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