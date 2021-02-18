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"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию
"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию
Москва обеспокоена перспективой появления эшелона системы ПРО США в космосе. Реализация планов Вашингтона дестабилизирует сложившуюся систему международной... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T08:00
2021-02-18T08:07
илон маск
плесецк (космодром)
darpa
spacex
сергей рябков
сша
безопасность
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Москва обеспокоена перспективой появления эшелона системы ПРО США в космосе. Реализация планов Вашингтона дестабилизирует сложившуюся систему международной безопасности, уверен замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что в случае успеха этой затеи американцы смогут прямо с орбиты наносить удары по позиционным районам межконтинентальных баллистических ракет. Не дожидаясь, пока они стартуют.До 30 процентовВ августе командование Космических сил США опубликовало военную доктрину. Основной смысл документа: контроль над орбитой откроет уникальные возможности по планированию и проведению боевых операций. Авторы напомнили, что с древних времен полководцы стремились занять перед битвой возвышенность и получить стратегическое преимущество — видеть маневры противника, без помех наблюдать за полем боя, исключить возможность внезапной атаки. Самая выгодная позиция в XXI веке — околоземная орбита. И контролировать ее, по мнению Пентагона, должны именно Космические силы США.Доктрина не исключает и размещения на орбите элементов стратегических вооружений. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в августе 2018-го сказал, что космос надо рассматривать в качестве "нового театра военных действий". По его словам, "ключевой фактор — необходимость развертывания датчиков обнаружения пусков в космосе". Специалисты не исключают, что следом за датчиками американцы развернут на орбите и ударные вооружения. Проекты орбитальных ракет-перехватчиков, способных сбивать советские МБР на взлете, имелись у США еще в годы холодной войны."О милитаризации космоса заговорили при Трампе, — объясняет РИА Новости политолог-американист Сергей Судаков. — Создали Космические войска, увеличили число запусков. Очевидно, при Байдене этот курс продолжится. У США есть все шансы реализовать проект космической ПРО. Страна располагает наибольшей спутниковой группировкой в мире, которая постоянно пополняется. Причем космические аппараты запускают и формально негосударственные компании, например SpaceX Илона Маска. Многие коммерческие спутники на орбите можно использовать и для военных нужд".Тем не менее, по словам эксперта, развертывание космического эшелона системы ПРО не позволит Пентагону полностью нейтрализовать потенциал ядерного сдерживания России. В лучшем случае космические перехватчики смогут уничтожить до 30 процентов стартовавших МБР. Впрочем, в условиях тотальной ядерной войны и это очень много. К тому же некоторые МБР собьют перехватчики наземного базирования в Европе и США, а также корабли НАТО, оснащенные системой Aegis и ракетами SM-2 и SM-3. В результате ответно-встречный ядерный удар будет уже не той силы.Войны в космосе"Москве нужно гораздо жестче реагировать на подобные инициативы, — убежден Судаков. — Необходимо объяснить Вашингтону, что размещение элементов системы ПРО в космосе — это casus belli, требующий максимально жесткой реакции. Если мы дадим понять, что милитаризация космоса — это красная линия, то, по крайней мере, нам удастся притормозить развертывание орбитального эшелона".Согласно американской доктрине, космические войска отвечают за "безопасность" орбиты, обеспечивая к ней доступ США и союзников, а также проецируя боевую мощь, чтобы запугать оппонентов и принудить их изменить свое поведение. Грузы и персонал будут доставлять многоразовые корабли, для быстрой передачи информации на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях создадут мощную спутниковую группировку. Особая роль отводится заатмосферным аппаратам разведки, наблюдения и связи. Армии США и их союзников по НАТО сильно зависят от спутников. Именно в космосе сосредоточены основные средства управления войсками и оружием, разведки, связи и навигации. На орбите дежурят около тысячи аппаратов военного и двойного назначения. Авторы доктрины настаивают на необходимости лишить всех оппонентов Вашингтона возможности получать любую информацию об американской орбитальной группировке. Для этого в агентстве перспективных оборонных разработок DARPA уже несколько лет реализуют программу Blackjack, предусматривающую вывод на низкую орбиту до 200 малогабаритных спутников, связанных в единую сеть. Считается, что их невозможно отследить.Проредить орбитуУ ВКС России есть технические средства и специалисты, способные фиксировать действия спутников западных стран, их сосредоточение над теми или иными участками воды и суши, периодичность, с которой они пролетают над какой-либо местностью. По поведению орбитальной группировки, как правило, несложно предугадать многое из того, что задумали в штабах НАТО.В случае обострения международной обстановки Россия сможет не только наблюдать за спутниками западных стран, но и эффективно их уничтожать. В ноябре на полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно испытали ракету перспективной системы ПРО А-235 "Нудоль", предназначенную для перехвата американских МБР при атаке Москвы и промышленных объектов на западе России. По оценкам специалистов, ее возможностей хватит для поражения и космических объектов на низких орбитах.Эту ракету испытывают с 2014-го. А в марте 2018-го в Плесецке ею впервые отстрелялись со штатной подвижной пусковой установки. Мобильность — главный "козырь" перспективного комплекса. В угрожаемый период установки перебросят на заранее подготовленные замаскированные позиции, где они останутся невидимыми для спутников противника до момента пуска. По мнению экспертов, изучивших видеозапись испытаний, скорость стартующей ракеты близка к гиперзвуковой.Глава космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил, что испытание российской ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту — вызов интересам США в околоземном пространстве.
https://ria.ru/20210203/ssha-1595935274.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/nato-1597601794.html
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илон маск, плесецк (космодром), darpa, spacex, сергей рябков, сша, безопасность

"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию

08:00 18.02.2021 (обновлено: 08:07 18.02.2021)
 
© Фото : U.S. Air Force/Michael PetersonИспытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : U.S. Air Force/Michael Peterson
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Москва обеспокоена перспективой появления эшелона системы ПРО США в космосе. Реализация планов Вашингтона дестабилизирует сложившуюся систему международной безопасности, уверен замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что в случае успеха этой затеи американцы смогут прямо с орбиты наносить удары по позиционным районам межконтинентальных баллистических ракет. Не дожидаясь, пока они стартуют.

До 30 процентов

В августе командование Космических сил США опубликовало военную доктрину. Основной смысл документа: контроль над орбитой откроет уникальные возможности по планированию и проведению боевых операций. Авторы напомнили, что с древних времен полководцы стремились занять перед битвой возвышенность и получить стратегическое преимущество — видеть маневры противника, без помех наблюдать за полем боя, исключить возможность внезапной атаки. Самая выгодная позиция в XXI веке — околоземная орбита. И контролировать ее, по мнению Пентагона, должны именно Космические силы США.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 22:40
Псаки рассказала о будущем космических войск при администрации Байдена
Доктрина не исключает и размещения на орбите элементов стратегических вооружений. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в августе 2018-го сказал, что космос надо рассматривать в качестве "нового театра военных действий". По его словам, "ключевой фактор — необходимость развертывания датчиков обнаружения пусков в космосе". Специалисты не исключают, что следом за датчиками американцы развернут на орбите и ударные вооружения. Проекты орбитальных ракет-перехватчиков, способных сбивать советские МБР на взлете, имелись у США еще в годы холодной войны.
"О милитаризации космоса заговорили при Трампе, — объясняет РИА Новости политолог-американист Сергей Судаков. — Создали Космические войска, увеличили число запусков. Очевидно, при Байдене этот курс продолжится. У США есть все шансы реализовать проект космической ПРО. Страна располагает наибольшей спутниковой группировкой в мире, которая постоянно пополняется. Причем космические аппараты запускают и формально негосударственные компании, например SpaceX Илона Маска. Многие коммерческие спутники на орбите можно использовать и для военных нужд".
© AP Photo / Vadim GhirdaОфицер ВМС США в рубке управления корабля системы Aegis ("Иджис") во время учений в Румынии. Архивное фото
Офицер ВМС США в рубке управления корабля системы Aegis (Иджис) во время учений в Румынии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda
Офицер ВМС США в рубке управления корабля системы Aegis ("Иджис") во время учений в Румынии. Архивное фото
Тем не менее, по словам эксперта, развертывание космического эшелона системы ПРО не позволит Пентагону полностью нейтрализовать потенциал ядерного сдерживания России. В лучшем случае космические перехватчики смогут уничтожить до 30 процентов стартовавших МБР. Впрочем, в условиях тотальной ядерной войны и это очень много. К тому же некоторые МБР собьют перехватчики наземного базирования в Европе и США, а также корабли НАТО, оснащенные системой Aegis и ракетами SM-2 и SM-3. В результате ответно-встречный ядерный удар будет уже не той силы.

Войны в космосе

"Москве нужно гораздо жестче реагировать на подобные инициативы, — убежден Судаков. — Необходимо объяснить Вашингтону, что размещение элементов системы ПРО в космосе — это casus belli, требующий максимально жесткой реакции. Если мы дадим понять, что милитаризация космоса — это красная линия, то, по крайней мере, нам удастся притормозить развертывание орбитального эшелона".
Батальон НАТО во время учений в Литве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 20:24
В НАТО намерены увеличить расходы на защиту рубежей на востоке
Согласно американской доктрине, космические войска отвечают за "безопасность" орбиты, обеспечивая к ней доступ США и союзников, а также проецируя боевую мощь, чтобы запугать оппонентов и принудить их изменить свое поведение. Грузы и персонал будут доставлять многоразовые корабли, для быстрой передачи информации на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях создадут мощную спутниковую группировку. Особая роль отводится заатмосферным аппаратам разведки, наблюдения и связи.
Армии США и их союзников по НАТО сильно зависят от спутников. Именно в космосе сосредоточены основные средства управления войсками и оружием, разведки, связи и навигации. На орбите дежурят около тысячи аппаратов военного и двойного назначения. Авторы доктрины настаивают на необходимости лишить всех оппонентов Вашингтона возможности получать любую информацию об американской орбитальной группировке. Для этого в агентстве перспективных оборонных разработок DARPA уже несколько лет реализуют программу Blackjack, предусматривающую вывод на низкую орбиту до 200 малогабаритных спутников, связанных в единую сеть. Считается, что их невозможно отследить.

Проредить орбиту

У ВКС России есть технические средства и специалисты, способные фиксировать действия спутников западных стран, их сосредоточение над теми или иными участками воды и суши, периодичность, с которой они пролетают над какой-либо местностью. По поведению орбитальной группировки, как правило, несложно предугадать многое из того, что задумали в штабах НАТО.
© Минобороны РФ/RTИспытания новой ракеты системы ПРО А-235 "Нудоль"
Испытания новой ракеты системы ПРО А-235 Нудоль - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Минобороны РФ/RT
Испытания новой ракеты системы ПРО А-235 "Нудоль"
В случае обострения международной обстановки Россия сможет не только наблюдать за спутниками западных стран, но и эффективно их уничтожать. В ноябре на полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно испытали ракету перспективной системы ПРО А-235 "Нудоль", предназначенную для перехвата американских МБР при атаке Москвы и промышленных объектов на западе России. По оценкам специалистов, ее возможностей хватит для поражения и космических объектов на низких орбитах.
Эту ракету испытывают с 2014-го. А в марте 2018-го в Плесецке ею впервые отстрелялись со штатной подвижной пусковой установки. Мобильность — главный "козырь" перспективного комплекса. В угрожаемый период установки перебросят на заранее подготовленные замаскированные позиции, где они останутся невидимыми для спутников противника до момента пуска. По мнению экспертов, изучивших видеозапись испытаний, скорость стартующей ракеты близка к гиперзвуковой.
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 12:47
В Пентагоне назвали возможной ядерную войну с Россией
Глава космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил, что испытание российской ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту — вызов интересам США в околоземном пространстве.
 
Илон МаскПлесецк (космодром)DARPASpaceXСергей РябковСШАБезопасность
 
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