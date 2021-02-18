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ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир"*
ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир"*
Силовики в рамках спецоперации по обезвреживанию членов запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* использовали не только оружие, но и... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:27
2021-02-18T13:27
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
общество
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Силовики в рамках спецоперации по обезвреживанию членов запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* использовали не только оружие, но и пожарную лестницу - это видно на кадрах оперативной видеосъемки, опубликованной ФСБ.Ранее ФСБ сообщила о задержании в 10 регионах РФ членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела. Операция проходила в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, Башкирии, Дагестане, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях. Сообщалось, что задержанные распространяли воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также вербовали российских мусульман в ряды международных террористов.На видео показано, как проходили задержания в том или ином регионе. В одном из городов для проникновения в квартиру, где обитали задержанные, силовикам потребовалась помощь пожарных - они предоставили лестницу, по которой оперативник забрался на балкон.Также на видео демонстрируются изъяты запрещенные пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир"*, средства связи, электронные носители информации.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Задержание членов "Хизб ут-Тахрир"*
Силовики в рамках спецоперации в 10 регионах РФ задержали членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, общество, происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир"*

13:27 18.02.2021
 
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Силовики в рамках спецоперации по обезвреживанию членов запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* использовали не только оружие, но и пожарную лестницу - это видно на кадрах оперативной видеосъемки, опубликованной ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в 10 регионах РФ членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела. Операция проходила в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, Башкирии, Дагестане, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях. Сообщалось, что задержанные распространяли воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также вербовали российских мусульман в ряды международных террористов.
На видео показано, как проходили задержания в том или ином регионе. В одном из городов для проникновения в квартиру, где обитали задержанные, силовикам потребовалась помощь пожарных - они предоставили лестницу, по которой оперативник забрался на балкон.
Также на видео демонстрируются изъяты запрещенные пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир"*, средства связи, электронные носители информации.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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