https://ria.ru/20210218/operatsiya-1597998492.html

ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир"*

ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир"*

Силовики в рамках спецоперации по обезвреживанию членов запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* использовали не только оружие, но и... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:27

2021-02-18T13:27

2021-02-18T13:27

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Силовики в рамках спецоперации по обезвреживанию членов запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* использовали не только оружие, но и пожарную лестницу - это видно на кадрах оперативной видеосъемки, опубликованной ФСБ.Ранее ФСБ сообщила о задержании в 10 регионах РФ членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела. Операция проходила в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, Башкирии, Дагестане, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях. Сообщалось, что задержанные распространяли воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также вербовали российских мусульман в ряды международных террористов.На видео показано, как проходили задержания в том или ином регионе. В одном из городов для проникновения в квартиру, где обитали задержанные, силовикам потребовалась помощь пожарных - они предоставили лестницу, по которой оперативник забрался на балкон.Также на видео демонстрируются изъяты запрещенные пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир"*, средства связи, электронные носители информации.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210216/finansisty-1597634891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание членов "Хизб ут-Тахрир"* Силовики в рамках спецоперации в 10 регионах РФ задержали членов "Хизб ут-Тахрир"*, против семи фигурантов возбуждены уголовные дела. 2021-02-18T13:27 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, общество, происшествия