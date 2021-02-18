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Московские хирурги извлекли из желудка ребенка 117 магнитных шариков
Московские хирурги извлекли из желудка ребенка 117 магнитных шариков
Хирурги детской больницы №9 имени Сперанского в Москве извлекли из желудка годовалого ребенка 117 магнитных шариков, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:03
2021-02-18T12:03
2021-02-18T12:27
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Хирурги детской больницы №9 имени Сперанского в Москве извлекли из желудка годовалого ребенка 117 магнитных шариков, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что родители немедленно вызвали скорую помощь, и фельдшеры приняли решение обследовать обоих детей в стационаре. После проведения рентгеновского исследования девочку сразу отпустили домой – в результатах не было ничего необычного. А ее младшего брата экстренно доставили в операционную – снимок показал, что в желудке у мальчика собрался огромный ком из магнитных шариков.Специалисты детской больницы имени Сперанского настоятельно рекомендуют родителям не разрешать маленьким детям играть с мелкими предметами без присмотра взрослых, а также всегда обращать внимание на возрастные рекомендации и ограничения игрушек.
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Хирурги детской больницы №9 имени Сперанского в Москве
извлекли из желудка годовалого ребенка 117 магнитных шариков, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Годовалого мальчика экстренно доставили в детскую больницу №9 им. Г. Н. Сперанского департамента здравоохранения Москвы с большим скоплением инородных тел в желудке – малыш проглотил больше сотни шариков магнитного конструктора. Мальчик играл под присмотром своей старшей сестры. И только когда мама начала собирать игрушки, оказалось, что не хватает целой половины набора магнитного конструктора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что родители немедленно вызвали скорую помощь, и фельдшеры приняли решение обследовать обоих детей в стационаре. После проведения рентгеновского исследования девочку сразу отпустили домой – в результатах не было ничего необычного. А ее младшего брата экстренно доставили в операционную – снимок показал, что в желудке у мальчика собрался огромный ком из магнитных шариков.
"Специальными инструментами мы извлекли из желудка пациента аж 117 мелких инородных предметов. К счастью, магнитные шарики, притянувшись друг к другу, не успели нарушить функцию желудка. После операции малышу назначили антибактериальную, инфузионную терапию. Сейчас ребенок в полном порядке, его уже готовят к выписке'", - рассказал заведующий отделением гнойной хирургии №2 Нодари Зурбаев, чьи слова приводит пресс-служба.
Специалисты детской больницы имени Сперанского настоятельно рекомендуют родителям не разрешать маленьким детям играть с мелкими предметами без присмотра взрослых, а также всегда обращать внимание на возрастные рекомендации и ограничения игрушек.