https://ria.ru/20210218/operatsiya-1597980131.html

Московские хирурги извлекли из желудка ребенка 117 магнитных шариков

Московские хирурги извлекли из желудка ребенка 117 магнитных шариков

Хирурги детской больницы №9 имени Сперанского в Москве извлекли из желудка годовалого ребенка 117 магнитных шариков, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:03

2021-02-18T12:03

2021-02-18T12:27

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597984445_0:303:792:749_1920x0_80_0_0_1114fd489df165db7320fac31402dc63.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Хирурги детской больницы №9 имени Сперанского в Москве извлекли из желудка годовалого ребенка 117 магнитных шариков, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что родители немедленно вызвали скорую помощь, и фельдшеры приняли решение обследовать обоих детей в стационаре. После проведения рентгеновского исследования девочку сразу отпустили домой – в результатах не было ничего необычного. А ее младшего брата экстренно доставили в операционную – снимок показал, что в желудке у мальчика собрался огромный ком из магнитных шариков.Специалисты детской больницы имени Сперанского настоятельно рекомендуют родителям не разрешать маленьким детям играть с мелкими предметами без присмотра взрослых, а также всегда обращать внимание на возрастные рекомендации и ограничения игрушек.

https://ria.ru/20210205/peresadka-1596124556.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва