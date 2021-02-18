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Погиб снимавший фильмы о России американский режиссер Дик О'Хари
Погиб снимавший фильмы о России американский режиссер Дик О'Хари
На Кипре в автокатастрофе погиб американский актер и режиссер индейского происхождения Ахаб О'Хари, известный также как Дик О"Хари, сообщает издание Cyprus... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T01:12
2021-02-18T01:12
2021-02-18T01:12
россия
стивен сигал
кипр
пафос
афины
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АФИНЫ, 18 фев - РИА Новости. На Кипре в автокатастрофе погиб американский актер и режиссер индейского происхождения Ахаб О'Хари, известный также как Дик О"Хари, сообщает издание Cyprus Mail.О'Хари снимал фильмы о России, его хорошо знали русскоязычные жители Кипра по сериалу о путешествиях Legend Hunt, пишет издание. 58-летний Дик О'Хари, живший в деревне Пенталия в Пафосе, также был журналистом и кинопродюсером.По информации издания, дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник днем, водитель потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги. Машина перевернулась два или три раза. Вероятно, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и, возможно, немного превысил скорость, сообщил Cyprus Mail представитель полиции Пафоса.Актер снялся в нескольких фильмах, в том числе в фильме "Никогда не стареешь" в 2019 году, и путешествовал по всему миру, включая Россию, Монголию, Китай, Мальту. В России он побывал, в частности, в Карелии, Дагестане и Сибири.О'Хари принимал участие в различных постановках и недавно появился в нескольких рекламных роликах на Кипре.Он говорил на восьми языках, включая испанский, русский, английский и язык индейцев чероки, дружил с известными голливудскими актерами и режиссерами, включая Стивена Сигала.В интервью журналу Premiere Magazine в 2018 году его спросили, как он, этнический индеец, оказался на Кипре."Для меня решение о том, где жить, - дело идеологическое. Когда я был ребенком, я решил, что никогда не буду жить в стране, которая угнетает, колонизирует или чувствует себя выше других стран. Поэтому я всегда выбирал приличную страну с приличными людьми, а этот маленький остров под названием Кипр никому не причинил вреда. Так что это соответствует моей идеологии", - цитирует издание слова актера.
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россия, стивен сигал, кипр, пафос, афины, в мире
АФИНЫ, 18 фев - РИА Новости.
На Кипре
в автокатастрофе погиб американский актер и режиссер индейского происхождения Ахаб О'Хари, известный также как Дик О"Хари, сообщает издание Cyprus Mail
.
О'Хари снимал фильмы о России
, его хорошо знали русскоязычные жители Кипра по сериалу о путешествиях Legend Hunt, пишет издание. 58-летний Дик О'Хари, живший в деревне Пенталия в Пафосе
, также был журналистом и кинопродюсером.
По информации издания, дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник днем, водитель потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги. Машина перевернулась два или три раза. Вероятно, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и, возможно, немного превысил скорость, сообщил Cyprus Mail представитель полиции Пафоса.
Актер снялся в нескольких фильмах, в том числе в фильме "Никогда не стареешь" в 2019 году, и путешествовал по всему миру, включая Россию, Монголию
, Китай, Мальту
. В России он побывал, в частности, в Карелии, Дагестане и Сибири.
О'Хари принимал участие в различных постановках и недавно появился в нескольких рекламных роликах на Кипре.
Он говорил на восьми языках, включая испанский, русский, английский и язык индейцев чероки, дружил с известными голливудскими актерами и режиссерами, включая Стивена Сигала
.
В интервью журналу Premiere Magazine в 2018 году его спросили, как он, этнический индеец, оказался на Кипре.
"Для меня решение о том, где жить, - дело идеологическое. Когда я был ребенком, я решил, что никогда не буду жить в стране, которая угнетает, колонизирует или чувствует себя выше других стран. Поэтому я всегда выбирал приличную страну с приличными людьми, а этот маленький остров под названием Кипр никому не причинил вреда. Так что это соответствует моей идеологии", - цитирует издание слова актера.