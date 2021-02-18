https://ria.ru/20210218/okhari-1597935417.html

Погиб снимавший фильмы о России американский режиссер Дик О'Хари

Погиб снимавший фильмы о России американский режиссер Дик О'Хари

На Кипре в автокатастрофе погиб американский актер и режиссер индейского происхождения Ахаб О'Хари, известный также как Дик О"Хари, сообщает издание Cyprus... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T01:12

2021-02-18T01:12

2021-02-18T01:12

россия

стивен сигал

кипр

пафос

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АФИНЫ, 18 фев - РИА Новости. На Кипре в автокатастрофе погиб американский актер и режиссер индейского происхождения Ахаб О'Хари, известный также как Дик О"Хари, сообщает издание Cyprus Mail.О'Хари снимал фильмы о России, его хорошо знали русскоязычные жители Кипра по сериалу о путешествиях Legend Hunt, пишет издание. 58-летний Дик О'Хари, живший в деревне Пенталия в Пафосе, также был журналистом и кинопродюсером.По информации издания, дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник днем, водитель потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги. Машина перевернулась два или три раза. Вероятно, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и, возможно, немного превысил скорость, сообщил Cyprus Mail представитель полиции Пафоса.Актер снялся в нескольких фильмах, в том числе в фильме "Никогда не стареешь" в 2019 году, и путешествовал по всему миру, включая Россию, Монголию, Китай, Мальту. В России он побывал, в частности, в Карелии, Дагестане и Сибири.О'Хари принимал участие в различных постановках и недавно появился в нескольких рекламных роликах на Кипре.Он говорил на восьми языках, включая испанский, русский, английский и язык индейцев чероки, дружил с известными голливудскими актерами и режиссерами, включая Стивена Сигала.В интервью журналу Premiere Magazine в 2018 году его спросили, как он, этнический индеец, оказался на Кипре."Для меня решение о том, где жить, - дело идеологическое. Когда я был ребенком, я решил, что никогда не буду жить в стране, которая угнетает, колонизирует или чувствует себя выше других стран. Поэтому я всегда выбирал приличную страну с приличными людьми, а этот маленький остров под названием Кипр никому не причинил вреда. Так что это соответствует моей идеологии", - цитирует издание слова актера.

https://ria.ru/20210213/valkman-1597363793.html

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кипр

пафос

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россия, стивен сигал, кипр, пафос, афины, в мире