https://ria.ru/20210218/obyski-1597965295.html

ФСБ и СК проводят обыски в администрации Среднеуральска

ФСБ и СК проводят обыски в администрации Среднеуральска

Сотрудники СК и ФСБ проводят обыски в администрации свердловского Среднеуральска в рамках двух уголовных дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:57

2021-02-18T10:57

2021-02-18T13:29

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

среднеуральск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153157/03/1531570348_0:0:1808:1017_1920x0_80_0_0_40bd63a6f1e2705e762c7e3275e366d0.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Сотрудники СК и ФСБ проводят обыски в администрации свердловского Среднеуральска в рамках двух уголовных дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.СУСК РФ по Свердловской области подтвердило информацию об обысках. "Обыски проводятся СУСКР по Свердловской области совместно с оперативниками регионального управления ФСБ по уголовному делу, ранее возбужденному по статье 292 УК РФ (служебный подлог). Следственные мероприятия выполняются в целях изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования по событиям периода 2018-2020 годов", - говорится в сообщении ведомства.В январе глава администрации Среднеуральска Андрей Зашляпин объявил, что подал в отставку. За месяц до этого увольнения Зашляпина требовала прокуратура, выявив конфликт интересов, связанный с рядом коммерческих структур, в состав учредителей которых входил мэр.

среднеуральск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), среднеуральск, происшествия