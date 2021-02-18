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ФСБ и СК проводят обыски в администрации Среднеуральска
ФСБ и СК проводят обыски в администрации Среднеуральска
Сотрудники СК и ФСБ проводят обыски в администрации свердловского Среднеуральска в рамках двух уголовных дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:57
2021-02-18T10:57
2021-02-18T13:29
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
среднеуральск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Сотрудники СК и ФСБ проводят обыски в администрации свердловского Среднеуральска в рамках двух уголовных дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.СУСК РФ по Свердловской области подтвердило информацию об обысках. "Обыски проводятся СУСКР по Свердловской области совместно с оперативниками регионального управления ФСБ по уголовному делу, ранее возбужденному по статье 292 УК РФ (служебный подлог). Следственные мероприятия выполняются в целях изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования по событиям периода 2018-2020 годов", - говорится в сообщении ведомства.В январе глава администрации Среднеуральска Андрей Зашляпин объявил, что подал в отставку. За месяц до этого увольнения Зашляпина требовала прокуратура, выявив конфликт интересов, связанный с рядом коммерческих структур, в состав учредителей которых входил мэр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), среднеуральск, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости.
Сотрудники СК
и ФСБ
проводят обыски в администрации свердловского Среднеуральска в рамках двух уголовных дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.
"Там Следственный комитет работает, мы только на оперативном сопровождении. Уголовное дело по статьям 292 (служебный подлог) и по 159 (мошенничество) УК РФ
. Это наследие предыдущего главы разбирают", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о проведении обысков в администрации Среднеуральска
.
СУСК РФ по Свердловской области подтвердило информацию об обысках. "Обыски проводятся СУСКР по Свердловской области совместно с оперативниками регионального управления ФСБ по уголовному делу, ранее возбужденному по статье 292 УК РФ (служебный подлог). Следственные мероприятия выполняются в целях изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования по событиям периода 2018-2020 годов", - говорится в сообщении ведомства.
В январе глава администрации Среднеуральска Андрей Зашляпин объявил, что подал в отставку. За месяц до этого увольнения Зашляпина требовала прокуратура, выявив конфликт интересов, связанный с рядом коммерческих структур, в состав учредителей которых входил мэр.