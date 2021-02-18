МИД прокомментировал ситуацию вокруг Оберлендера в Канаде
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Использование юридических уловок с целью затягивания депортации из Канады нацистского преступника Гельмута Оберлендера недопустимо, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В очередной раз затягивается судебное слушание по делу о депортации проживающего в Канаде нацистского преступника Гельмута Оберлендера... Считаем использование юридических уловок с целью затягивания судебного разбирательства Оберлендера абсолютно недопустимым", - сказала Захарова на брифинге.
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Канадская комиссия по иммиграции сообщила 8 февраля о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны. Как сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Пейп, рассмотрение вопроса о депортации Оберлендера отложено как минимум до 19 марта.
Канадское отделение Бней-Брит, одной из старейших еврейских общественных организаций, назвало приостановку канадскими властями депортации Оберлендера "трагедией и позором" для репутации Канады.
По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".
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