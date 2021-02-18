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https://ria.ru/20210218/oberlender-1598054044.html
МИД прокомментировал ситуацию вокруг Оберлендера в Канаде
МИД прокомментировал ситуацию вокруг Оберлендера в Канаде
Использование юридических уловок с целью затягивания депортации из Канады нацистского преступника Гельмута Оберлендера недопустимо, заявила представитель МИД РФ РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:04
2021-02-18T17:04
россия
гельмут оберлендер
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
канада
ссср
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Использование юридических уловок с целью затягивания депортации из Канады нацистского преступника Гельмута Оберлендера недопустимо, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Канадская комиссия по иммиграции сообщила 8 февраля о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны. Как сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Пейп, рассмотрение вопроса о депортации Оберлендера отложено как минимум до 19 марта.Канадское отделение Бней-Брит, одной из старейших еврейских общественных организаций, назвало приостановку канадскими властями депортации Оберлендера "трагедией и позором" для репутации Канады.По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".
https://ria.ru/20201218/oberlender-1589846898.html
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россия
канада
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россия, гельмут оберлендер, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), канада, ссср, в мире

МИД прокомментировал ситуацию вокруг Оберлендера в Канаде

17:04 18.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Использование юридических уловок с целью затягивания депортации из Канады нацистского преступника Гельмута Оберлендера недопустимо, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В очередной раз затягивается судебное слушание по делу о депортации проживающего в Канаде нацистского преступника Гельмута Оберлендера... Считаем использование юридических уловок с целью затягивания судебного разбирательства Оберлендера абсолютно недопустимым", - сказала Захарова на брифинге.

Гельмут Оберлендер - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 10:25
Архивные документы подтвердили участие Оберлендера в казнях на юге СССР
Канадская комиссия по иммиграции сообщила 8 февраля о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны. Как сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Пейп, рассмотрение вопроса о депортации Оберлендера отложено как минимум до 19 марта.
Канадское отделение Бней-Брит, одной из старейших еврейских общественных организаций, назвало приостановку канадскими властями депортации Оберлендера "трагедией и позором" для репутации Канады.
По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2020
10 марта 2020, 10:2675 лет Великой Победы
В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера
 
РоссияГельмут ОберлендерМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)КанадаСССРВ мире
 
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