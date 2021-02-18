https://ria.ru/20210218/oberlender-1598054044.html

МИД прокомментировал ситуацию вокруг Оберлендера в Канаде

МИД прокомментировал ситуацию вокруг Оберлендера в Канаде

Использование юридических уловок с целью затягивания депортации из Канады нацистского преступника Гельмута Оберлендера недопустимо, заявила представитель МИД РФ РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:04

2021-02-18T17:04

2021-02-18T17:04

россия

гельмут оберлендер

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

канада

ссср

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Использование юридических уловок с целью затягивания депортации из Канады нацистского преступника Гельмута Оберлендера недопустимо, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Канадская комиссия по иммиграции сообщила 8 февраля о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны. Как сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Пейп, рассмотрение вопроса о депортации Оберлендера отложено как минимум до 19 марта.Канадское отделение Бней-Брит, одной из старейших еврейских общественных организаций, назвало приостановку канадскими властями депортации Оберлендера "трагедией и позором" для репутации Канады.По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".

https://ria.ru/20201218/oberlender-1589846898.html

https://ria.ru/20200310/1568366755.html

россия

канада

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гельмут оберлендер, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), канада, ссср, в мире