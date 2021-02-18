https://ria.ru/20210218/norvegiya-1598041514.html

В Норвегии рассказали, как "выбирали" между Россией и США

В Норвегии рассказали, как "выбирали" между Россией и США

Норвегия столкнулась с дилеммой из-за необходимости балансировать между отношениями с Россией и США, заявил в интервью изданию Nettavisen старший научный... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:04

2021-02-18T16:04

2021-02-18T17:16

россия

мария захарова

военно-морские силы сша

сергей лавров

нато

осло

норвегия

сша

безопасность

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Норвегия столкнулась с дилеммой из-за необходимости балансировать между отношениями с Россией и США, заявил в интервью изданию Nettavisen старший научный сотрудник Центра военных исследований при Копенгагенском университете Кристиан Себю Кристенсен."Никто не хочет без нужды усугубить и без того напряженную ситуацию. Но США трудно отказать. За альянс с американцами нужно платить", — сказал он.Кристенсен также заявил, что Норвегия якобы стремится "дать понять России", что страна нацелилась на прочный союз с США.Кроме того, по словам эксперта, потенциальное размещение в Норвегии американских бомбардировщиков, которое ранее встретило критику с российской стороны, является частью новой военной стратегии Вашингтона. "Американские бомбардировщики разместят там на короткое время, а потом они вернутся домой. Арктическая стратегия американских ВВС подразумевает расширение присутствия в регионе", — подчеркнул он.Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что планы Осло по размещению на своей авиабазе близ Тронхейма американских стратегических бомбардировщиков расцениваются Москвой как еще один шаг по наращиванию военной активности в регионе. В январе министр иностранных дел Сергей Лавров во время видеоконференции с норвежской коллегой Ине Эриксеном Серейде заявил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО к российским границам чревато, в частности, негативными последствиями для Арктики. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210211/norvegiya-1596529151.html

https://ria.ru/20210218/orbita-1597703344.html

россия

осло

норвегия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, военно-морские силы сша, сергей лавров, нато, осло, норвегия, сша, безопасность, в мире