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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210218/neft-1597938406.html
Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
Цена на нефть марки Brent впервые с 21 января 2020 года превысила 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T04:41
2021-02-18T09:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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brent
экономика
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent впервые с 21 января 2020 года превысила 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 04:05 мск, стоимость апрельских фьючерсов на североморскую смесь росла на 0,25 процента — до 65,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,26 процента, до 61,91 доллара.В феврале цены на углеводороды поднимались непрерывно вплоть до десятого числа. На следующий день котировки снизились, но уже к вечеру 12-го снова вышли в плюс.Горючее укрепляется после договоренности ОПЕК+ снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию. Также рынок рассчитывает на рост спроса из-за надежд на восстановление экономики и вакцинацию.На прошлой неделе заместитель председателя правительства Александр Новак спрогнозировал, что в этом году цена на нефть будет колебаться в диапазоне 45-60 долларов за баррель.
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цены на нефть, москва, brent, экономика

Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года

04:41 18.02.2021 (обновлено: 09:14 18.02.2021)
 
© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Depositphotos / Makhnach
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent впервые с 21 января 2020 года превысила 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 04:05 мск, стоимость апрельских фьючерсов на североморскую смесь росла на 0,25 процента — до 65,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,26 процента, до 61,91 доллара.
В феврале цены на углеводороды поднимались непрерывно вплоть до десятого числа. На следующий день котировки снизились, но уже к вечеру 12-го снова вышли в плюс.
Горючее укрепляется после договоренности ОПЕК+ снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию. Также рынок рассчитывает на рост спроса из-за надежд на восстановление экономики и вакцинацию.
На прошлой неделе заместитель председателя правительства Александр Новак спрогнозировал, что в этом году цена на нефть будет колебаться в диапазоне 45-60 долларов за баррель.
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