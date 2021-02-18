https://ria.ru/20210218/neft-1597938406.html

Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года

Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года

Цена на нефть марки Brent впервые с 21 января 2020 года превысила 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T04:41

2021-02-18T04:41

2021-02-18T09:14

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent впервые с 21 января 2020 года превысила 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 04:05 мск, стоимость апрельских фьючерсов на североморскую смесь росла на 0,25 процента — до 65,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,26 процента, до 61,91 доллара.В феврале цены на углеводороды поднимались непрерывно вплоть до десятого числа. На следующий день котировки снизились, но уже к вечеру 12-го снова вышли в плюс.Горючее укрепляется после договоренности ОПЕК+ снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию. Также рынок рассчитывает на рост спроса из-за надежд на восстановление экономики и вакцинацию.На прошлой неделе заместитель председателя правительства Александр Новак спрогнозировал, что в этом году цена на нефть будет колебаться в диапазоне 45-60 долларов за баррель.

https://ria.ru/20210217/neft--1597675231.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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