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Брату Навального разрешили отбывать домашний арест в другой квартире
Брату Навального разрешили отбывать домашний арест в другой квартире
Мосгорсуд признал законным домашний арест Олега Навального по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, разрешив... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:30
2021-02-18T13:26
россия
олег навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест Олега Навального по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, разрешив отбывать его в другой квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московский городской суд изменил в части места (адреса) отбытия домашнего ареста постановление Тверского районного суда города Москвы от 29 января об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Олега Навального на срок до 23 марта 2021 года", - сказал собеседник агентства.Брат Алексея Навального обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).Ранее по этому делу под домашний арест отправились, в том числе, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, юрист ФБК* Любовь Соболь и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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россия, олег навальный, москва, происшествия

Брату Навального разрешили отбывать домашний арест в другой квартире

12:30 18.02.2021 (обновлено: 13:26 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкОлег Навальный в зале заседаний Московского городского суда
Олег Навальный в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест Олега Навального по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, разрешив отбывать его в другой квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд изменил в части места (адреса) отбытия домашнего ареста постановление Тверского районного суда города Москвы от 29 января об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Олега Навального на срок до 23 марта 2021 года", - сказал собеседник агентства.
Брат Алексея Навального обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).
Ранее по этому делу под домашний арест отправились, в том числе, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, юрист ФБК* Любовь Соболь и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.
Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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