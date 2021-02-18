https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597985085.html

Брату Навального разрешили отбывать домашний арест в другой квартире

Брату Навального разрешили отбывать домашний арест в другой квартире

Мосгорсуд признал законным домашний арест Олега Навального по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, разрешив... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:30

2021-02-18T12:30

2021-02-18T13:26

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москва

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест Олега Навального по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, разрешив отбывать его в другой квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московский городской суд изменил в части места (адреса) отбытия домашнего ареста постановление Тверского районного суда города Москвы от 29 января об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Олега Навального на срок до 23 марта 2021 года", - сказал собеседник агентства.Брат Алексея Навального обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).Ранее по этому делу под домашний арест отправились, в том числе, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, юрист ФБК* Любовь Соболь и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

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россия, олег навальный, москва, происшествия