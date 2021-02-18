https://ria.ru/20210218/nato-1598100840.html

В Евросоюзе и США заявили о необходимости усиления НАТО

В Евросоюзе и США заявили о необходимости усиления НАТО

Министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и США в ходе виртуальной встречи в четверг подчеркнули необходимость усиления НАТО, обсудили ситуацию РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T22:35

2021-02-18T22:35

2021-02-18T22:35

нато

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в мире

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ЛОНДОН, 18 фев – РИА Новости, Мария Табак. Министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и США в ходе виртуальной встречи в четверг подчеркнули необходимость усиления НАТО, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Йемене, Ираке, Мьянме, а также проблемы, связанные с Китаем, исламским терроризмом, изменением климата и пандемией коронавируса, говорится в переданном в РИА Новости заявлении министров "евротройки" и США.Министры "евротройки" и США подчеркнули важность прекращения войны в Йемене."По Мьянме, они осудили военный переворот. Они призвали военных лидеров немедленно прекратить чрезвычайное положение, вернуть полномочия демократически избранному правительству, воздерживаться от насилия, освободить всех несправедливо задержанных, уважать права человека и власть закона", - говорится в заявлении.Министры четырех стран подтвердили свою поддержку иракскому правительству и подчеркнули, что международная коалиция не потерпит нападений на ее военных и ее объекты. Также "евротройка" и США подчеркнули необходимость усиления координации в борьбе с ИГИЛ* по всему миру."Министры договорились координировать свою реакцию на глобальные вызовы, создаваемые Китаем, а также отметили необходимость сотрудничества по ряду проблем, включая климатические изменения", - сообщается в заявлении.Министры также обсудили ситуацию с вакцинами от коронавируса и пришли к выводу о необходимости более плотной международной координации в борьбе с пандемией."Они также договорились срочно работать по проблеме климатического кризиса в преддверии климатического саммита ООН, который пройдет в ноябре в Глазго", - указывается в документе.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210217/nato-1597922762.html

https://ria.ru/20210217/kontseptsiya-1597916868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, евросоюз, сша, в мире