Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/nasa-1598105476.html
Американский ровер Perseverance сел на поверхность Марса
Американский ровер Perseverance сел на поверхность Марса
Американский ровер Perseverance вошел в атмосферу Марса, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-18T23:54
2021-02-19T00:04
земля
марс
космос - риа наука
наса
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:203:2180:1429_1920x0_80_0_0_6872a481dcd5ecc2ccd5ff1aedd41d0d.jpg
ВАШИНГТОН, 18 фев – РАИ Новости. Американский ровер Perseverance вошел в атмосферу Марса, НАСА ведет прямую трансляцию.Марсоход совершает посадку в кратере Езеро (Jezero). Посадка идет в автономном режиме, сигнал с Земли до ровера идет 11 минут, столько же необходимо для получения данных с ровера обратно. Во время посадки НАСА получает лишь "сердцебиение" зонда, по которому судит о ходе миссии. Вход ровера в атмосферу Марса произошел в 23.49 мск, через несколько минут должно произойти его касание о поверхность планеты."Как только аппарат "почувствует" атмосферу, он начнет посадку", - сообщили в ЦУП.Касание аппаратом поверхности планеты произошло в 23:55 мск."Подтверждаем, Perseverance совершил посадку на Марс… Зонд передает сигнал", - сказал ЦУП. Объявление было встречено овацией.
https://ria.ru/20210218/progress-1597985208.html
земля
марс
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:0:2180:1635_1920x0_80_0_0_8e24eb0e6015e1c5f45cac0caf160383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля, марс, космос - риа наука, наса, сша

Американский ровер Perseverance сел на поверхность Марса

23:54 18.02.2021 (обновлено: 00:04 19.02.2021)
 
© Flickr / JD HancockЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Flickr / JD Hancock
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 фев – РАИ Новости. Американский ровер Perseverance вошел в атмосферу Марса, НАСА ведет прямую трансляцию.
Марсоход совершает посадку в кратере Езеро (Jezero). Посадка идет в автономном режиме, сигнал с Земли до ровера идет 11 минут, столько же необходимо для получения данных с ровера обратно. Во время посадки НАСА получает лишь "сердцебиение" зонда, по которому судит о ходе миссии. Вход ровера в атмосферу Марса произошел в 23.49 мск, через несколько минут должно произойти его касание о поверхность планеты.
"Как только аппарат "почувствует" атмосферу, он начнет посадку", - сообщили в ЦУП.
Касание аппаратом поверхности планеты произошло в 23:55 мск.
"Подтверждаем, Perseverance совершил посадку на Марс… Зонд передает сигнал", - сказал ЦУП. Объявление было встречено овацией.
Корабль Прогресс с помятой антенной - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 12:30
НАСА опубликовало снимок корабля "Прогресс" с помятой антенной
 
ЗемляМарсКосмос - РИА НаукаНАСАСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
02:15Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
02:15Специалист дал совет по быстрому поиску украденного гаджета
02:05Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии
Лента новостейМолния