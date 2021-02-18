https://ria.ru/20210218/nasa-1598105476.html
Американский ровер Perseverance сел на поверхность Марса
Американский ровер Perseverance сел на поверхность Марса
Американский ровер Perseverance вошел в атмосферу Марса, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-18T23:54
2021-02-18T23:54
2021-02-19T00:04
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РАИ Новости. Американский ровер Perseverance вошел в атмосферу Марса, НАСА ведет прямую трансляцию.Марсоход совершает посадку в кратере Езеро (Jezero). Посадка идет в автономном режиме, сигнал с Земли до ровера идет 11 минут, столько же необходимо для получения данных с ровера обратно. Во время посадки НАСА получает лишь "сердцебиение" зонда, по которому судит о ходе миссии. Вход ровера в атмосферу Марса произошел в 23.49 мск, через несколько минут должно произойти его касание о поверхность планеты."Как только аппарат "почувствует" атмосферу, он начнет посадку", - сообщили в ЦУП.Касание аппаратом поверхности планеты произошло в 23:55 мск."Подтверждаем, Perseverance совершил посадку на Марс… Зонд передает сигнал", - сказал ЦУП. Объявление было встречено овацией.
https://ria.ru/20210218/progress-1597985208.html
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