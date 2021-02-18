Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210218/nagiev-1597881800.html
Дмитрий Нагиев высказался по поводу участия Егора Крида в "Голос.Дети"
Дмитрий Нагиев высказался по поводу участия Егора Крида в "Голос.Дети"
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью порталу Wday.ru рассказал, что думает об участии музыканта Егора Крида в шоу "Голос.Дети" на Первом канале. В... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T01:22
2021-02-18T01:22
новости культуры
шоубиз
знаменитости
егор крид
звезды
шоу "голос"
дмитрий нагиев
первый канал (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149087/60/1490876018_0:0:2454:1381_1920x0_80_0_0_010135d9e3183807ebeec865219117d8.jpg
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью порталу Wday.ru рассказал, что думает об участии музыканта Егора Крида в шоу "Голос.Дети" на Первом канале. В начале февраля стало известно, что он будет одним из наставников. По словам шоумена, с одной стороны, ему нравится, что на проекте появился Крид, с другой — он огорчен. Дмитрий Нагиев отметил, несмотря на то, что уже много лет ведет "Голос", до сих пор очень остро реагирует "на все происходящее". "Только таблеточка успокоительного спасает меня перед сном", — иронизировал он. По мнению шоумена, участники "Голос.Дети" — "это совершенно другое поколение", намного превосходящее нынешнее."Они должны смести нас, людей, построивших такую гадость вокруг, и создать что-то новое, красивое. А поскольку на "Голосе" лучшие представители детства, я говорю не о материальных вложениях, а о душевных качествах, то у меня, нет-нет, но зарождается надежда, что не все потеряно", — считает Нагиев.
https://ria.ru/20210217/nagiev-1597788263.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149087/60/1490876018_0:0:2164:1622_1920x0_80_0_0_a1c334593a5c049781d37c24dcfe109d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, знаменитости, егор крид, звезды, шоу "голос", дмитрий нагиев, первый канал (телеканал)

Дмитрий Нагиев высказался по поводу участия Егора Крида в "Голос.Дети"

01:22 18.02.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Нагиев на съемках эпизода фильма "Кухня. Последняя битва"
Актер Дмитрий Нагиев на съемках эпизода фильма Кухня. Последняя битва - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью порталу Wday.ru рассказал, что думает об участии музыканта Егора Крида в шоу "Голос.Дети" на Первом канале. В начале февраля стало известно, что он будет одним из наставников.
По словам шоумена, с одной стороны, ему нравится, что на проекте появился Крид, с другой — он огорчен.

"Считаю, Крид еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться, в свои 26 лет ему самому есть чему поучиться. Слово "наставник" для детей все-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу. Мне кажется, Егор должен доказать дальнейшей жизнью, а не несколькими годами на эстраде, что имеет право так называться", — высказался Нагиев.

Дмитрий Нагиев отметил, несмотря на то, что уже много лет ведет "Голос", до сих пор очень остро реагирует "на все происходящее". "Только таблеточка успокоительного спасает меня перед сном", — иронизировал он.
По мнению шоумена, участники "Голос.Дети" — "это совершенно другое поколение", намного превосходящее нынешнее.
"Они должны смести нас, людей, построивших такую гадость вокруг, и создать что-то новое, красивое. А поскольку на "Голосе" лучшие представители детства, я говорю не о материальных вложениях, а о душевных качествах, то у меня, нет-нет, но зарождается надежда, что не все потеряно", — считает Нагиев.
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 09:49Шоубиз
Нагиев резко высказался о Лободе на шоу "Голос"
 
ШоубизНовости культурыЗнаменитостиЕгор КридзвездыШоу "Голос"Дмитрий НагиевПервый канал (телеканал)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:18Более 50 человек задержали в ходе беспорядков в Испании
14:16Песков заявил, что Россия не бойкотирует Мюнхенскую конференцию
14:14Президент Польши выразил протест из-за приговора журналистам "Белсата"
14:14Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище
14:14Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании
14:12Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой
14:11В Кремле оценили идею Михалкова о наказании за призывы к санкциям
14:11Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
14:11Калягин назвал Мягкова воплощением понятия "интеллигенция"
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
13:56Доказано существование новой экзотической формы льда
13:55Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
13:55В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
13:53Голикова назвала Мягкова душой всеми любимых фильмов
13:53Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году
Лента новостейМолния