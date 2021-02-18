https://ria.ru/20210218/nagiev-1597881800.html

Дмитрий Нагиев высказался по поводу участия Егора Крида в "Голос.Дети"

Дмитрий Нагиев высказался по поводу участия Егора Крида в "Голос.Дети"

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью порталу Wday.ru рассказал, что думает об участии музыканта Егора Крида в шоу "Голос.Дети" на Первом канале. В... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T01:22

2021-02-18T01:22

2021-02-18T01:22

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью порталу Wday.ru рассказал, что думает об участии музыканта Егора Крида в шоу "Голос.Дети" на Первом канале. В начале февраля стало известно, что он будет одним из наставников. По словам шоумена, с одной стороны, ему нравится, что на проекте появился Крид, с другой — он огорчен. Дмитрий Нагиев отметил, несмотря на то, что уже много лет ведет "Голос", до сих пор очень остро реагирует "на все происходящее". "Только таблеточка успокоительного спасает меня перед сном", — иронизировал он. По мнению шоумена, участники "Голос.Дети" — "это совершенно другое поколение", намного превосходящее нынешнее."Они должны смести нас, людей, построивших такую гадость вокруг, и создать что-то новое, красивое. А поскольку на "Голосе" лучшие представители детства, я говорю не о материальных вложениях, а о душевных качествах, то у меня, нет-нет, но зарождается надежда, что не все потеряно", — считает Нагиев.

https://ria.ru/20210217/nagiev-1597788263.html

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новости культуры, знаменитости, егор крид, звезды, шоу "голос", дмитрий нагиев, первый канал (телеканал)