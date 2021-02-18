https://ria.ru/20210218/nagiev-1597881800.html
Дмитрий Нагиев высказался по поводу участия Егора Крида в "Голос.Дети"
Дмитрий Нагиев высказался по поводу участия Егора Крида в "Голос.Дети"
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью порталу Wday.ru рассказал, что думает об участии музыканта Егора Крида в шоу "Голос.Дети" на Первом канале. В... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T01:22
2021-02-18T01:22
2021-02-18T01:22
новости культуры
шоубиз
знаменитости
егор крид
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шоу "голос"
дмитрий нагиев
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью порталу Wday.ru рассказал, что думает об участии музыканта Егора Крида в шоу "Голос.Дети" на Первом канале. В начале февраля стало известно, что он будет одним из наставников. По словам шоумена, с одной стороны, ему нравится, что на проекте появился Крид, с другой — он огорчен. Дмитрий Нагиев отметил, несмотря на то, что уже много лет ведет "Голос", до сих пор очень остро реагирует "на все происходящее". "Только таблеточка успокоительного спасает меня перед сном", — иронизировал он. По мнению шоумена, участники "Голос.Дети" — "это совершенно другое поколение", намного превосходящее нынешнее."Они должны смести нас, людей, построивших такую гадость вокруг, и создать что-то новое, красивое. А поскольку на "Голосе" лучшие представители детства, я говорю не о материальных вложениях, а о душевных качествах, то у меня, нет-нет, но зарождается надежда, что не все потеряно", — считает Нагиев.
https://ria.ru/20210217/nagiev-1597788263.html
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новости культуры, знаменитости, егор крид, звезды, шоу "голос", дмитрий нагиев, первый канал (телеканал)
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости
. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью порталу Wday.ru рассказал
, что думает об участии музыканта Егора Крида в шоу "Голос.Дети" на Первом канале. В начале февраля стало известно
, что он будет одним из наставников.
По словам шоумена, с одной стороны, ему нравится, что на проекте появился Крид, с другой — он огорчен.
"Считаю, Крид еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться, в свои 26 лет ему самому есть чему поучиться. Слово "наставник" для детей все-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу. Мне кажется, Егор должен доказать дальнейшей жизнью, а не несколькими годами на эстраде, что имеет право так называться", — высказался Нагиев.
Дмитрий Нагиев отметил, несмотря на то, что уже много лет ведет "Голос", до сих пор очень остро реагирует "на все происходящее". "Только таблеточка успокоительного спасает меня перед сном", — иронизировал он.
По мнению шоумена, участники "Голос.Дети" — "это совершенно другое поколение", намного превосходящее нынешнее.
"Они должны смести нас, людей, построивших такую гадость вокруг, и создать что-то новое, красивое. А поскольку на "Голосе" лучшие представители детства, я говорю не о материальных вложениях, а о душевных качествах, то у меня, нет-нет, но зарождается надежда, что не все потеряно", — считает Нагиев.